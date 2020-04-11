В Черкасской области обокрали грузовик во время движения

Воры прорезали тент прицепа и похитили канистры с гербицидами, причинив ущерб на сумму около 140 тысяч гривен.

В Черкасской области правоохранители задержали группу злоумышленников, который обокрали грузовой автомобиль во время движения. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

Так, несколько дней назад в Звенигородский отдел полиции поступило сообщение, что из грузовика, перевозивший гербициды, совершена кража. Воры прорезали тент прицепа и похитили канистры с гербицидами, причинив ущерб на сумму около 140 тысяч гривен.

"Осматривая грузовик и общаясь с водителем, полицейские пришли к выводу, что кража была совершена во время движения транспортного средства. Во время обработки имеющихся материалов и просмотра видеозаписей с камер наблюдения, полицейские обнаружили момент совершения кражи, на котором было снято автомобиль злоумышленников", – говорится в сообщении.

Получив описание иномарки, полицейские начали ее поиски. Автомобиль задержали на территории Корсунь-Шевченковского района. При осмотре в машине нашли балаклавы, перчатки, гидрокусачки и бинокль.

Как установили полицейские, кражу совершили трое жителей Полтавской области. Мужчины использовали специально оборудованный автомобиль. Действовали воры по четко определенной схеме: один из них управлял автомобилем и держал дистанцию между грузовиком и легковушкой, другой во время движения проникал в прицеп и передавал товар третьем соучастнику, который находился в легковушке.

Похищенное имущество правонарушители успели продать на территории другой области. Вещественные доказательства и автомобиль изъяты. Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье о краже (ч.3 ст.185 УК Украины). Суд отправил злоумышленников под круглосуточный домашний арест.

Напомним, в феврале полиция задержала под Уманью в Черкасской области еще одну группировку дорожных грабителей. В банду входили мужчина и две женщины.

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