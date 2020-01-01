Загорелись два здания, а также вторичное сырье и пластиковые отходы внутри и снаружи строений.

Вечером в пятницу в Днепре произошел крупный пожар на территории металлобазы на улице Днепросталевской в Индустриальном районе. Об этом накануне сообщило региональное управление ГСЧС.

Информация о возгорании была получена в 17:33 пятницы. Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на территории предприятия по заготовке лома и отходов черных и цветных металлов. Горели два здания, а также вторичное сырье и пластиковые отходы внутри и снаружи строений.

С огнем боролись 52 человека личного состава и 13 единиц техники. Пожар был локализован в 19:55 и ликвидирован в 1:15.

Огнем уничтожена крыша Т-образного двухэтажного здания, вторичное сырье на открытой территории, пластиковые отходы и повреждены стены здания складского помещения на общей площади 1000 кв.м.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Cмотрите фотогалерею: В Днепре произошел крупный пожар на металлобазе

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