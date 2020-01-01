Ущерб от пожара в Чернобыльской зоне оценили в десятки миллионов

Точный размер пройденной огнем территории пока невозможно установить из-за большого задымления.

Ущерб от лесных пожаров Чернобыльской зоне предварительно оценивается в десятки миллионов гривен. Об этом во время онлайн-брифинга сказала и. о. председателя Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения (ГАЗО) Екатерина Павлова, сообщает Укринформ в субботу, 11 апреля.

"Ущерб можем оценить с первого взгляда в десятки миллионов гривен", – сказала Павлова и отметила, что точный размер пройденной огнем территории пока невозможно установить из-за большого задымления, но по состоянию на 8 апреля его оценили в 3,5 тыс. га.

По мнению Павловой, в зоне отчуждения в течение последних пяти лет приняли недостаточно мер для предотвращения таких пожаров.

"Ситуация, которая сложилась на сегодня, обусловлена многими факторами, такими как изменение климата, все видели, какая была зима и вся эта сухая трава, сухостой, он очень стремительно воспламеняется... Многие противопожарные разрывы не сделаны и не приведены в то состояние для того, чтобы мы могли сдерживать такие масштабы огня", – добавила Павлова.

Она отметила, что ГАЗО подготовит план мероприятий для того, чтобы в будущем быть готовым к таким ситуациям.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне вспыхнул 4 апреля и до сих пор его не могут ликвидировать. По данным ГСЧС, продолжается тушение огня на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

Ранее сообщалось, что возгорание в зоне отчуждения произошло в результате деятельности человека. Полиция вручила подозрение 27-летнему жителю села Раговка, который признался, что поджигал сухую траву вблизи лесничества, что повлекло за собой неконтролируемый лесной пожар.

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