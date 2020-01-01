Итоги 10 апреля: подозрение Черновол и замедление пандемии COVID-19

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ВОЗ заявила о замедлении пандемии коронавируса в мире; экс-нардепу Татьяне Черновол вручили подозрение в убийстве во время Майдана: bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине и мире выросло число зараженных коронавирусом

В мире коронавирусом заразились уже 1 млн 601 тыс. 18 человек, о чем свидетельствуют последние данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Жертв COVID насчитывается 95 тыс. 718 человек. Сейчас больше всего в мире смертей зарегистрировано в Италии - 18 тыс. 279, в США - 16 тыс. 684 летальных случая, в Испании - 15 тыс. 447, во Франции - 12 тысяч 210.

По состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.

Украинские области ввели ужесточенный карантин

Для предотвращения распространения коронавируса в Черновицкой, Закарпатской, Львовской, Киевской и Волынской областях власти запретили на выходных выходить на улицу. При этом чиновники избегают называть введенные ограничения “комендантским часом“.

Черновол предъявили подозрение в умышленном убийстве

После обысков у бывшего нардепа Верховной Рады Татьяны Черновол ей предъявили подозрение в умышленном убийстве. Как сообщается, следователи ГБР сообщили народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Черновол о подозрении в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Зеленский внес изменения в положение о военной службе

Президент Украины Владимир Зеленский внес важные изменения в положение о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины.

Документ, в частности, предусматривает изменения для принятых на военную службу по контракту, а также касается переаттестации офицеров.

ВОЗ заявила о замедлении пандемии в Европе

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение коронавируса замедлилось в некоторых странах Европы, включая наиболее пострадавшие Испанию, Италию, Германию и Францию.

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