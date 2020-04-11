Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине 2511 случаев COVID-19: обновленные данные Минздрава

Комментариев: 1
За сутки зафиксировано 308 новых случаев.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента). За сутки было зафиксировано 308 новых случаев.

Читай также: Американцы раскупили сотни миллионов рулонов туалетной бумаги

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 151 случай;
  • Волынская область - 52 случая;
  • Днепропетровская область - 55 случаев;
  • Донецкая область - 11 случаев;
  • Житомирская область - 74 случая;
  • Закарпатская область - 60 случаев;
  • Запорожская область - 64 случая;
  • Ивано-Франковская область - 274 случая;
  • Кировоградская область - 106 случаев;
  • м. Киев - 396 случаев;
  • Киевская область - 149 случаев;
  • Львовская область - 96 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Николаевская область - 0 случаев;
  • Одесская область - 51 случай;
  • Полтавская область - 24 случая;
  • Ровенская область - 103 случая;
  • Сумская область - 69 случаев;
  • Тернопольская область - 208 случаев;
  • Харьковская область - 8 случаев;
  • Херсонская область - 28 случаев;
  • Хмельницкая область - 18 случаев;
  • Черновицкая область - 409 случаев;
  • Черкасская область - 93 случая;
  • Черниговская область - 9 случаев.

Читай также: Трамп о финансировании ВОЗ: США есть что сказать

Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 апреля 2020 в Центр поступило 1012 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 9775 сообщений о подозрении на COVID-19.

Данные по состоянию на 11 апреля
Данные по состоянию на 11 апреля
МОЗ/Facebook

Напомним, на борту авианосца США выявили коронавирус у 447 моряков. Медики протестировали более 90% экипажа авианосца Theodore Roosevelt. Большинство членов команды покинули корабль.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: коронавирус, Украина, статистика
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
bertal    11.04.2020, 10:19
Оценка:  -2
bertal
Высасали с пальца? 308 за сутки, а вирус вчера появился?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь