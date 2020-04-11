В Украине 2511 случаев COVID-19: обновленные данные Минздрава
По состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента). За сутки было зафиксировано 308 новых случаев.
Читай также: Американцы раскупили сотни миллионов рулонов туалетной бумаги
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 151 случай;
- Волынская область - 52 случая;
- Днепропетровская область - 55 случаев;
- Донецкая область - 11 случаев;
- Житомирская область - 74 случая;
- Закарпатская область - 60 случаев;
- Запорожская область - 64 случая;
- Ивано-Франковская область - 274 случая;
- Кировоградская область - 106 случаев;
- м. Киев - 396 случаев;
- Киевская область - 149 случаев;
- Львовская область - 96 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Николаевская область - 0 случаев;
- Одесская область - 51 случай;
- Полтавская область - 24 случая;
- Ровенская область - 103 случая;
- Сумская область - 69 случаев;
- Тернопольская область - 208 случаев;
- Харьковская область - 8 случаев;
- Херсонская область - 28 случаев;
- Хмельницкая область - 18 случаев;
- Черновицкая область - 409 случаев;
- Черкасская область - 93 случая;
- Черниговская область - 9 случаев.
Читай также: Трамп о финансировании ВОЗ: США есть что сказать
Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 апреля 2020 в Центр поступило 1012 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 9775 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, на борту авианосца США выявили коронавирус у 447 моряков. Медики протестировали более 90% экипажа авианосца Theodore Roosevelt. Большинство членов команды покинули корабль.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.