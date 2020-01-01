ВCУ получили еще один модернизированный вертолет

После капитального ремонта вертолет снова готов выполнять полетные задания в составе миротворческих миссий ООН.

Государственное предприятие Конотопский авиаремонтный завод Авиакон передало командованию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины очередной отремонтированный вертолет Ми-8 МТВ-1. Об этом накануне сообщила пресс-служба концерна Укроборонпром.

После капитального ремонта вертолет снова готов выполнять полетные задания в составе миротворческих миссий ООН. Комплекс работ позволил значительно расширить возможности применения машины, в том числе, выполнение ночных полетов, полетов в сложных метеоусловиях, более эффективно вести поисково-спасательные работы.

"Вчера экипаж армейской авиации выполнил ознакомительный полет на нашем авиационном площадке, после чего вертолет без замечаний выполнил перелет к месту постоянного базирования. Сейчас он находится в одной из частей армейской авиации командования Сухопутных войск ВСУ", – сообщил директор Авиакона Игорь Марченко.

Фото: Укроборонпром

В процессе капитального ремонта вертолета специалистами предприятия выполнили его серийную модернизацию. В частности, вертолет оснастили комплектом дополнительного оборудования для выполнения полетов по международным воздушным линиям, установили современное радионавигационное оборудование.

Также было обеспечено дополнительное бронирование кабины экипажа и защиту от управляемых ракет с инфракрасными головками самонаведения. На нем установили авиационный поисковый прожектор и выполнили адаптацию светотехнического оборудования под использование очков ночного видения.

Напомним, на прошлой неделе Авиакон уже передал ВСУ три модернизированных вертолета Ми-8 МТВ-1. Все они предназначены для выполнения задач в рамках миротворческой миссии ООН.

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