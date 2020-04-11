“Мы вне политики”: В ГБР ответили Авакову касательно дела Черновол

В бюро отметили, что политикой они не занимаются.

Государственное бюро расследований отреагировало на эмоциональную речь главы МВД Арсена Авакова касательно дела Татьяны Черновол, которую обвинили в убийстве регионала во время Революции Достоинства.

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Об этом сообщил представитель ГБР в комментарии Интерфакс-Украина.

ГБР находится вне политики. Оценку обоснованности подозрения дает суд. Следователь и прокурор в уголовном производстве являются самостоятельными и принимают решения исходя из собранных доказательств и обстоятельств дела, - ответили в ГБР.

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Напомним, глава МВД Арсен Аваков резко раскритиковал руководство Государственного бюро расследований, которое вручило подозрение бывшему нардепу Татьяне Черновол. Ее обвинили в поджоге Офиса Партии регионов, а также в убийстве человека.

Так, Аваков считает, что нынешний глава ГБР, бывший адвокат беглого Януковича Александр Бабиков начал уголовное производство против Татьяны Черновол несмотря на "конфликт интересов".

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