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“Мы вне политики”: В ГБР ответили Авакову касательно дела Черновол

Комментариев: 4
В бюро отметили, что политикой они не занимаются.
Арсен Аваков
Арсен Аваков
пресс-служба МВД

Государственное бюро расследований отреагировало на эмоциональную речь главы МВД Арсена Авакова касательно дела Татьяны Черновол, которую обвинили в убийстве регионала во время Революции Достоинства.

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Об этом сообщил представитель ГБР в комментарии Интерфакс-Украина.

ГБР находится вне политики. Оценку обоснованности подозрения дает суд. Следователь и прокурор в уголовном производстве являются самостоятельными и принимают решения исходя из собранных доказательств и обстоятельств дела, - ответили в ГБР.

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Напомним, глава МВД Арсен Аваков резко раскритиковал руководство Государственного бюро расследований, которое вручило подозрение бывшему нардепу Татьяне Черновол. Ее обвинили в поджоге Офиса Партии регионов, а также в убийстве человека.

Так, Аваков считает, что нынешний глава ГБР, бывший адвокат беглого Януковича Александр Бабиков начал уголовное производство против Татьяны Черновол несмотря на "конфликт интересов".

 

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Теги: Черновол, Аваков, Бабиков, ГБР, убийство
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Комментариев (5)
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ЗаелоПластинку    11.04.2020, 10:53
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Оказывается, Белоглазова (шлюха Шария), как верный путинюгенд, отмечала день захвата Крыма в Москве. Видео легко найти. Вот вам и доказательство того, что Шарий - прокацапский блохер. Ведь кто-кто, а Шарий умеет проверять поднаготную человека. Или свою шлюху не проверял?
Мухоморище    11.04.2020, 10:45
Оценка:  +3
Мухоморище
Вне политики в нашей стране только караси в пруду и то,не в частном.
Путин-Xyйло    11.04.2020, 10:48
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
в.о. директора гбр - Бабіков Олександр Петрович, адвокат Яныка!
Путин-Xyйло    11.04.2020, 10:42
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Назначенцы на должности от партии не могут "не заниматься политикой"! Слуги не исключение, скорее даже наоборот!
Путин-Xyйло    11.04.2020, 10:46
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
А уж если директор гбр - адвокат дьявола, в см. Бандюковича, - то конечно гбр "вне политики"
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