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Известна зарплата главы Нацполиции: детали в цифрах

Комментариев: 6
Игорь Клименко получает много надбавок и премий.
Игорь Клименко
Игорь Клименко
npu.gov.ua

В марте зарплата главы Национальной полиции Игоря Клименко составила 121 435 гривен. 

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Об этом сообщается в официальном ответе Нацполиции на запрос Украинских новостей.

Отмечается, что в марте-2020 должностной оклад Клименко составил 40 тысяч гривен. При этом оклад за специальное звание "потянул" еще на 2 600 гривен.

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Между тем, в прошлом месяце Клименко получил ряд специальных надбавок. В частности:

  • за стаж службы - 21 300 гривен;
  • за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен;
  • за работу в условиях режимных ограничений - 8 000 гривен;
  • за специфические условия службы - 41 535 гривен.

Документ
Документ
ukranews.com

Напомним, ранее Зеленский заявил, что зарплаты госслужащих из-за COVID будут сокращены. Затянуть пояса из-за коронавируса должны все государственные служащие, заявил Владимир Зеленский.

 

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Теги: зарплата, Глава Нацполиции, Клименко
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Комментариев (6)
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ЗаелоПластинку    11.04.2020, 12:03
Оценка:  +4
ЗаелоПластинку
В сеть выложили видео с признанием боевика “ДНР“ Александра Ходаковского о том, что лично он отдал приказ накрыть из “Градов“ центр города Ясиноватая. Как хорошо - и на ВСУ потом можно переложить вину, и Аллею Ангелов обновить, чтобы люди не забывали бояться мифических бЕндеровцев.
shk67    11.04.2020, 11:59
Оценка:  +6
shk67
"за специфические условия службы - 41 535" это типа ночами в засаде сидит, бандюков ловит? Не, по ночам бабло под одеялом пересчитывает!
shk67    11.04.2020, 11:56
Оценка:  +7
shk67
"за работу в условиях режимных ограничений - 8 000 гривен;" это надбавка занепиздеш? Прикольно!
ТТ69    11.04.2020, 11:09
Оценка:  -14
ТТ69
за проезд до рабочего места 20000, за выход на работу в пасмурную погоду 17000, за........
Ukraineslava    11.04.2020, 11:02
Оценка:  +19
Ukraineslava
барыга
shk67    11.04.2020, 12:00
Оценка:  +4
shk67
Нет! Уйло полное!
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