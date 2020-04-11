Известна зарплата главы Нацполиции: детали в цифрах

Игорь Клименко получает много надбавок и премий.

В марте зарплата главы Национальной полиции Игоря Клименко составила 121 435 гривен.

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Об этом сообщается в официальном ответе Нацполиции на запрос Украинских новостей.

Отмечается, что в марте-2020 должностной оклад Клименко составил 40 тысяч гривен. При этом оклад за специальное звание "потянул" еще на 2 600 гривен.

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Между тем, в прошлом месяце Клименко получил ряд специальных надбавок. В частности:

за стаж службы - 21 300 гривен;

за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен;

за работу в условиях режимных ограничений - 8 000 гривен;

за специфические условия службы - 41 535 гривен.

Документ ukranews.com

Напомним, ранее Зеленский заявил, что зарплаты госслужащих из-за COVID будут сокращены. Затянуть пояса из-за коронавируса должны все государственные служащие, заявил Владимир Зеленский.

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