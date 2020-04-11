Комаровский о Пасхе: Культ угрожает безопасности людей

Известный доктор раскритиковал всех, кто хочет на Пасху пойти в храм.

Известный доктор Евгений Комаровский возмутился намерениями священников проводить Пасхальные богослужения, а также недоумевает, как верующие могут рисковать своей безопасностью.

Об этом он заявил в интервью Натальи Влащенко в прямом эфире ток-шоу "Народ против".

Читай также: К Пасхе украинцам бесплатно доставят куличи - Кабмин

Также доктор прокомментировал недавние массовые заражения коронавирусом в Киево-Печерской лавре.

По словам Комаровского, часто рациональные аргументы для верующих не срабатывают, и в ситуацию должно вмешаться СБУ.

Ведь у нас люди заряжают воду возле телевизора. Почему эти же люди не готовы яйца посвятить онлайн - совершенно непонятно!, - заявил Комаровский.

Читай также: Около 3% украинцев хотят пойти в церковь на Пасху - ОП

Доктор отметил, что сейчас вынужден вмешиваться в категории, которыми совершенно не мыслит, однако "глубоко убежден в том, что если вы веруете в некоего Господа (причем не важно в какого, как его зовут, какой вы религии), то Господь услышит вас и в маске, и без маски, и в вашем доме".

Если вы искренне к нему обращаетесь, то он вас услышит. Поэтому откройте свое сердце не батюшке, а Господу, и обратитесь к нему прямо из дома, - отметил он.

Между тем, Комаровский убежден, что его аргументы не сработают и многие христиане все равно пойду святит куличи в церковь.

Если есть некий культ, который прямо угрожает безопасности людей, то в светском государстве для решения этих проблем есть не воззвание докторов по телевизору, а есть такая служба, которая называется Служба безопасности Украины. Вот они должны этим заниматься. А в светской стране любые религиозные организации подчиняются законам светской страны. Пока мы еще не религиозное государство. Поэтому давайте принимать решения, - сказал он.

Напомним, ПЦУ отказалась от общих посвящений на Пасху. Пасхальные куличи будут святить по месту жительства в небольших населенных пунктах и на местах производства и продаж.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.