Феномена не существует: Коронавирус появился в Николаевской области
В Николаевской области, где длительное время не было ни одного случая коронавируса, появилось двое инфицированных.
Читай также: Ляшко тоже не нашел коронавируса в Николаевской области
Об этом на сегодняшнем брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Два случая зафиксированы в Вознесенском районе Николаевской области. Эти два человека вернулись из Польши, - сказал Ляшко.
Между тем, главный санврач сказал, что эти два случая не вошли в статистику за предыдущие сутки.
Таким образом, теперь, к сожалению, в Украине нет ни одной области, где не зафиксированы случай COVID-19, - добавил Ляшко.
Читай также: "Машина не моя": Ляшко опроверг слухи о ДТП в Николаеве
Напомним, на Николаевщине из-за нарушений проведут повторные тесты на COVID-19. Всем жителям области с подозрением на заболевание сделают анализы повторно, заявил глава СБУ области.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.