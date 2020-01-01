Феномена не существует: Коронавирус появился в Николаевской области

Зафиксировано 2 случая заражения.

В Николаевской области, где длительное время не было ни одного случая коронавируса, появилось двое инфицированных.

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Об этом на сегодняшнем брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Два случая зафиксированы в Вознесенском районе Николаевской области. Эти два человека вернулись из Польши, - сказал Ляшко.

Между тем, главный санврач сказал, что эти два случая не вошли в статистику за предыдущие сутки.

Таким образом, теперь, к сожалению, в Украине нет ни одной области, где не зафиксированы случай COVID-19, - добавил Ляшко.

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Напомним, на Николаевщине из-за нарушений проведут повторные тесты на COVID-19. Всем жителям области с подозрением на заболевание сделают анализы повторно, заявил глава СБУ области.

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