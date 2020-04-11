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Коронавирус добрался до Николаевской области

Комментариев: 2
Два случая COVID-19 зафиксированы в Вознесенском районе. Эти люди недавно вернулись из Польши.
В Николаевской области делают повторные тесты на COVID-19
В Николаевской области делают повторные тесты на COVID-19

В Николаевской области зафиксировано два случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Теперь в Украине не осталось ни одной области без подтвержденных случаев болезни. Об этом утром в субботу, 11 апреля, сказал в ходе брифинга замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Два случая зафиксированы в Вознесенском районе Николаевской области. Эти два человека вернулись из Польши", – сказал Ляшко.

Он отметил, что эти два случая не вошли в статистику за предыдущие сутки, согласно которой в Украине уже более 2500 инфицированных.

Поэтому не рекомендую всем ехать в Николаевскую область, чтобы праздновать Пасху. Всем рекомендую оставаться дома, праздновать онлайн и в узком кругу, – отметил замминистра.

Напомним, СБУ проверяет возможную служебную халатность чиновников Николаевской ОГА насчет их бездействия в противодействии распространению коронавируса в регионе.

Также сообщалось, что на Николаевщине из-за нарушений проведут повторные тесты на COVID-19. Всем жителям области с подозрением на заболевание сделают анализы повторно.

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Теги: эпидемия, инфекция, Николаевская область, пандемия, Ляшко, заражение, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Путин-Xyйло    11.04.2020, 10:51
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
ФсЬо, теперь в "мозгу" клована всё в порядке, - у всех есть COVID-19, никого не обделил, "позаботился".
Путин-Xyйло    11.04.2020, 10:51
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
ФсЬо, теперь в "мозгу" клована всё в порядке, - у всех есть COVID-19, никого не обделил, "позаботился".
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