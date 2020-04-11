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Запрет выходить на улицу носит рекомендательный характер – МВД

Комментариев: 4
Комендантский час возможен только при условии введения чрезвычайного положения, напомнили в ведомстве.
Украинцы могут выходить на улицу во время карантина
Украинцы могут выходить на улицу во время карантина

Решение местных властей о временном запрете гражданам выходить из дома в определенное время суток являются рекомендательными и не имеет приказного характера. Об этом сообщает пресс-служба МВД в субботу, 11 апреля.

Как известно, накануне комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской, Закарпатской, Волынской, Черновицкой и Киевской областей приняли решение об ограничении передвижения жителей с 13:00 11 апреля до 6:00 13 апреля. Такие же меры ввели в некоторых городах в Херсонской области.

"Это решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер, ведь комендантский час возможен лишь при условии введения правового режима чрезвычайного положения", – отметили в МВД.

В ведомстве напомнили, что в условиях чрезвычайной ситуации допускаются ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 11 апреля в Украине 2511 подтвержденных случаев COVID-19, из них 73 летальных. Еще 79 пациентов выздоровели.

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Теги: МВД, инфекция, МВД Украины, пандемия, карантин, заражение, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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ЗаелоПластинку    11.04.2020, 13:25
Оценка:  +5
ЗаелоПластинку
Оказывается, Белоглазова (шлюха Шария), как верный путинюгенд, отмечала день захвата Крыма в Москве. Видео легко найти. Вот вам и доказательство того, что Шарий - прокацапский блохер. Ведь кто-кто, а Шарий умеет проверять поднаготную человека. Или свою шлюху не проверял?
i-Вес    11.04.2020, 13:15
Оценка:  -22
i-Вес
Карантин, если его ещё немного затянуть, убьёт больше людей чем сам вирус. Причём убьёт не пенсионеров, а молодых, работящих, обеспечивающих себя самостоятельно - но из-за карантина ставших безработными.
i-Вес    11.04.2020, 13:19
Оценка:  -22
i-Вес
Прикольная программа - прошло меньше двух минут, уже 22 минуса...
Манипуляторы рейтингом в своём духе )
СерыйКыць    11.04.2020, 12:43
Оценка:  -21
СерыйКыць
Кретины,вы явно ждёте"итальянского сценария".Не так ли?А на что вы надеетесь при подвальном уровне медицины,если не секрет?И что вы будете делать и что будете верещать когда за сутки от коронавируса сгинет сотня?
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