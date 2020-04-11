Запрет выходить на улицу носит рекомендательный характер – МВД

Комендантский час возможен только при условии введения чрезвычайного положения, напомнили в ведомстве.

Украинцы могут выходить на улицу во время карантина

Решение местных властей о временном запрете гражданам выходить из дома в определенное время суток являются рекомендательными и не имеет приказного характера. Об этом сообщает пресс-служба МВД в субботу, 11 апреля.

Как известно, накануне комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской, Закарпатской, Волынской, Черновицкой и Киевской областей приняли решение об ограничении передвижения жителей с 13:00 11 апреля до 6:00 13 апреля. Такие же меры ввели в некоторых городах в Херсонской области.

"Это решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер, ведь комендантский час возможен лишь при условии введения правового режима чрезвычайного положения", – отметили в МВД.

В ведомстве напомнили, что в условиях чрезвычайной ситуации допускаются ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 11 апреля в Украине 2511 подтвержденных случаев COVID-19, из них 73 летальных. Еще 79 пациентов выздоровели.

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