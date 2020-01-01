В Крыму четыре ребенка обгорели во время игры с канистрой

Одному ребенку делают срочную операцию, у двоих – ожоги дыхательных путей. Их состояние оценивается как стабильное.

В аннексированном Крыму четыре ребенка пострадали, когда играли с канистрой и подожгли ее. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на так называемого министра здравоохранения Крыма Игоря Чемоданова в субботу, 11 апреля.

По его словам, троих пострадавших пришлось госпитализировать санавиацией. Одного ребенка сейчас оперируют, он получил ожог 34% тела. У двоих – ожоги дыхательных путей, их состояние оценивается как стабильное.

"Пока угрозы жизни нет", – отметил Чемоданов.

Накануне в Киевской области в селе Плоское при в пожаре в частном доме погибли трое маленьких детей. Два старших ребенка пытались выйти из дома, но дверь была закрыта. Они так и погибли возле двери.

Также в городе Верховцево в Днепропетровской области в результате пожара погиб ребенок, еще двое детей попали в больницу.

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