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Зеленский проведал больных коронавирусом бойцов ВСУ

Комментариев: 3
Президент посетил больных военных.
Зеленский посетил военный госпиталь
Зеленский посетил военный госпиталь
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Президент Владимир Зеленский посетил палаточный городок для инфекционных больных Covid-19 66-го Военно-мобильного госпиталя в Донецкой области. 

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Об этом сообщает Офис Президента в Facebook. 

По предварительной информации, Зеленский ознакомился с функционированием палаточного городка для инфекционных больных Covid-19 66-го Военно-мобильного госпиталя.

Читай также: ВCУ получили еще один модернизированный вертолет

К слову, 66-й Военно-мобильный госпиталь развернут в Покровском Донецкой области (с 1964 по 2016 год Покровское называлось Красноармейском).

Напомним, истребитель ВСУ совершил аварийную посадку. Летчик повреждений не получил. Причина инцидента выясняется специально созданной комиссией.

 

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Теги: ВСУ, Зеленский, коронавирус
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Комментариев (3)
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МаксимУм    11.04.2020, 13:51
Оценка:  +1
МаксимУм
А военным медикам поднимут зарплаты?
МаксимУм    11.04.2020, 13:49
Оценка:  +1
МаксимУм
Странно, перешли на летнюю форму, но некоторые в шапках...
СливнойБачок    11.04.2020, 13:46
Оценка:  -2
СливнойБачок
А сколько отката получил Владимир Коломойский от Ермака?
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