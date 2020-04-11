Зеленский проведал больных коронавирусом бойцов ВСУ

Президент посетил больных военных.

Президент Владимир Зеленский посетил палаточный городок для инфекционных больных Covid-19 66-го Военно-мобильного госпиталя в Донецкой области.

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Об этом сообщает Офис Президента в Facebook.

По предварительной информации, Зеленский ознакомился с функционированием палаточного городка для инфекционных больных Covid-19 66-го Военно-мобильного госпиталя.

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К слову, 66-й Военно-мобильный госпиталь развернут в Покровском Донецкой области (с 1964 по 2016 год Покровское называлось Красноармейском).

Напомним, истребитель ВСУ совершил аварийную посадку. Летчик повреждений не получил. Причина инцидента выясняется специально созданной комиссией.

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