Зеленский уехал на Донбасс и в Запорожскую область

Зеленский побывает в палаточном городке для больных COVID-19, посетит участок разведения сил и осмотрит базу ВМС в Бердянске.

Владимир Зеленский посетит две области за один день Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую и Запорожскую области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 11 апреля.

Отмечается, что Зеленский посетит палаточный городок для инфекционных больных COVID-19 66-го Военно-мобильного госпиталя.

Также президент ознакомится с оперативной обстановкой на одном из участков разведения сил и средств сторон. По данным Интерфакс-Украина речь идет об участке разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское.

Кроме того, Владимир Зеленский обсудит создание объектов военной инфраструктуры военно-морской базы Восток ВМС Вооруженных сил Украины в Бердянске.

Накануне Зеленский объявил, что зарплаты госслужащих будут сокращены из-за пандемии COVID. Независимо от ранга и должности, уже с 1 апреля их зарплата не будет превышать 47 тысяч гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet