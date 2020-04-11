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Зеленский уехал на Донбасс и в Запорожскую область

Комментариев: 5
Зеленский побывает в палаточном городке для больных COVID-19, посетит участок разведения сил и осмотрит базу ВМС в Бердянске.
Владимир Зеленский посетит две области за один день
Владимир Зеленский посетит две области за один день
Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую и Запорожскую области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 11 апреля.

Отмечается, что Зеленский посетит палаточный городок для инфекционных больных COVID-19 66-го Военно-мобильного госпиталя.

Также президент ознакомится с оперативной обстановкой на одном из участков разведения сил и средств сторон. По данным Интерфакс-Украина речь идет об участке разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское.

Кроме того, Владимир Зеленский обсудит создание объектов военной инфраструктуры военно-морской базы Восток ВМС Вооруженных сил Украины в Бердянске.

Накануне Зеленский объявил, что зарплаты госслужащих будут сокращены из-за пандемии COVID. Независимо от ранга и должности, уже с 1 апреля их зарплата не будет превышать 47 тысяч гривен.

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Теги: президент, Донецкая область, донбасс, Запорожская область, Владимир Зеленский, ВСУ, новости Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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СливнойБачок    11.04.2020, 13:50
Оценка:  -1
СливнойБачок
Я надеюсь, Он рассказал солдатам, как Ермак слсл и продал их Пуйлу в Минске.
ЗаелоПластинку    11.04.2020, 13:49
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
Внимание, русский тролль! Полк антибеса активизировался (см. новость "СБУ пресекла деятельность ботофермы ФСБ", где он с 3 до 6 утра! накрутил себе больше 100 плюсов к комменту) Примеры троллей: farfalle, ZaPetra, Avenger_ итд
СливнойБачок    11.04.2020, 13:44
Оценка:  -1
СливнойБачок
Проверяет, если Украинские солдаты " Не стреляют " в Кацапских оккупантов, А не то Пусин обидется.
Мухоморище    11.04.2020, 13:28
Оценка:  +6
Мухоморище
Вова,когда руки коррупционерам рубать будем???
СливнойБачок    11.04.2020, 13:41
Оценка:  -1
СливнойБачок
В Талмуде написан о ,что своих нужно прощать, А Гоев наказывать.
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