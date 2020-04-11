Под Ровно в ДТП разбился известный контрабандист Доки

Появились первые детали инцидента.

За рулем был сам "Доки" rv.npu.gov.ua

В Ровенской области разбился в ДТП Аттила Горват, более известный по кличке "Доки". Погибшего еще называют "королем контрабанды Закарпатья".

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Об этом сообщает Mukachevo.net.

По предварительной информации, ДТП произошло в субботу, 11 апреля, около 06:40 на трассе "Киев-Чоп", неподалеку от села Великая Меляна, под Ровно.

45-летний водитель из Закарпатья не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и на закругленном участке дороги въехал в отбойник и перевернулся на Mercedes CLS в кювет, - сообщили в полиции.

Детали инцидента пока неизвестны rv.npu.gov.ua

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Ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, издание, что за рулем был сам Горват.

По данному факту полиция уже начала досудебное расследование.

На месте ДТП работают полицейские rv.npu.gov.ua

Напомним, авто главного санврача в Николаеве врезалось в бусик журналистов. Во время визита в Николаев в поисках коронавируса, автомобиль главного санитарного врача страны Виктора Ляшко врезалась в микроавтобус Renault Trafic, в котором ехали журналисты.

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