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Под Ровно в ДТП разбился известный контрабандист Доки

Комментариев: 4
Появились первые детали инцидента.
За рулем был сам "Доки"
За рулем был сам "Доки"
rv.npu.gov.ua

В Ровенской области разбился в ДТП Аттила Горват, более известный по кличке "Доки". Погибшего еще называют "королем контрабанды Закарпатья".

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Об этом сообщает Mukachevo.net.

По предварительной информации, ДТП произошло в субботу, 11 апреля, около 06:40 на трассе "Киев-Чоп", неподалеку от села Великая Меляна, под Ровно.

45-летний водитель из Закарпатья не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и на закругленном участке дороги въехал в отбойник и перевернулся на Mercedes CLS в кювет, - сообщили в полиции.

Детали инцидента пока неизвестны
Детали инцидента пока неизвестны
rv.npu.gov.ua

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Ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, издание, что за рулем был сам Горват.

По данному факту полиция уже начала досудебное расследование.

На месте ДТП работают полицейские
На месте ДТП работают полицейские
rv.npu.gov.ua

Напомним, авто главного санврача в Николаеве врезалось в бусик журналистов. Во время визита в Николаев в поисках коронавируса, автомобиль главного санитарного врача страны Виктора Ляшко врезалась в микроавтобус Renault Trafic, в котором ехали журналисты.

 

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Теги: ДТП, авария, Доки, контрабандист
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Комментариев (4)
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ЗаелоПластинку    11.04.2020, 15:05
Оценка:  +5
ЗаелоПластинку
Петиция о привлечении доблестного воена ДНР за убийство Кати Сторожук за год! набрала меньше 7тыс. голосов. Вот так двуличные мрази, типа Антибеса и Вшыванки переживают за детей. Двойные стандарты русских уже давно стали легендой. Продолжайте прятаться за спинами женщин и детей, как велел путен
mtervvvga    11.04.2020, 14:54
Оценка:  -22
mtervvvga
CLS?Это W221.
ВосставшийИзБана    11.04.2020, 14:42
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Цыган что ли?
Рomanoф    11.04.2020, 14:22
Оценка:  -21
Рomanoф
и что,похоронить его с государственными почестями как почётного контрабандиста закарпуття?
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