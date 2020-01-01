В Ирпене зафиксировали первую смерть от COVID-19

Пенсионера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти его не удалось.

Утром в субботу, 11 апреля, в городе Ирпень под Киевом умер 68-летний мужчина. Об этом сообщил первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин на своей странице в Facebook.

"К сожалению... есть первый умерший от COVID-19. Им оказался 68-летний житель Ирпеня, которого сегодня в 6:00 утра авто "скорой" доставило в Ирпенскую городскую больницу с признаками легочной недостаточности, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких... Однако спасти пациента не удалось", – рассказал Маркушин.

По его словам, два экспресс-теста показали наличие коронавируса. Лабораторно диагноз еще не успели подтвердить, потому что пациент скончался почти сразу после госпитализации.

Маркушин отметил, что пенсионер лечился дома и к врачам не обращался. Медики о его болезни не знали до самого момента госпитализации.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 11 апреля в Украине 2511 подтвержденных случаев COVID-19, из них 73 летальных. Еще 79 пациентов выздоровели. При этом в Киевской обасти было выявлено 149 инфицированных.

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