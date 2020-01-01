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Под Киевом нашли мертвым пропавшего 17-летнего парня

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17-летний парень пропал два дня назад.
Пропавшего парня нашли мертвым
Пропавшего парня нашли мертвым
Переяслав-Хмельницкий отдел полиции

В Киевской области в реке нашли тело 17-летнего подростка  Ивана Василенко, который бесследно исчез в Переяславе 9 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба Переяслав-Хмельницкого отдела полиции на своей странице в Facebook.

Также появилось фото погибшего подростка.

По предварительной информации, парень 9 апреля около 17:00 покинул свой дом на улице Набережной, 10, в Переяславе и больше не возвращался. Полиция объявила его в розыск и опубликовала приметы. Позже Василенко нашли в реке мертвым.

Напомним, под Львовом пару влюбленных подростков нашли в общей могиле. Известно, что парня и девушку убили и пытались избавиться от тел.

 

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Теги: тело, подросток, смерть, река
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