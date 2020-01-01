Под Житомиром коронавирусом заразился семимесячный ребенок

Инцидент случился в Коростышеве.

В городе Коростышев Житомирской области COVID-19 подтвердили в семимесячного ребенка.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Коростышевской РГА Юрий Денисовец.

По предварительной информации, сначала заболел мужчина, 1976 года рождения. Он проживает в с. Козеевка Коростышевского района. Биологические материалы на основной тест на коронавирус были отобраны у всех членов его семьи. Круг контактных лиц установлено.

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Поскольку в семье проживает ребенок в возрасте 7 месяцев, его вместе с матерью госпитализировали до получения результатов тестирования. Тест на коронавирус у ребенка и у других членов семьи в количества 5 человек оказался положительным.

Инфицирования коронавируса подтверждено также у двух врачей, контактировавших с семьей.

К сожалению, во всех членов семьи результат положительный. У двух врачей, контактировавших с больными, также подтвердился результат, - написал Денисовець.

Все они находятся на самоизоляции.

Напомним, в Ирпене зафиксировали первую смерть от COVID-19. Пенсионера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти его не удалось.

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