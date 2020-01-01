В Кропивницком из окна высотки выпала 19-летняя девушка

К счастью, девушка осталась в живых.

В Кропивницком на улице Волкова из окна квартиры на 6-м этаже выпала молодая девушка.

Читай также: В Донецкой области 11-летний мальчик отравился алкоголем

Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Нацполиции области.

По предварительной информации, инцидент произошел вчера, 10 апреля, около 23 часов вечера.

К счастью, травмы совместимы с жизнью. Девушку оперативно доставили в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются. Пока полицейские не берутся констатировать, что это была попытка суицида.

Читай также: В России произошел мощный взрыв в многоквартирном доме

Напомним, в Запорожье молодая женщина выпила средство для прочистки труб. На улице Победы в Запорожье 33-летняя женщина случайно выпила средство для прочистки труб. Ей немедленно вызвали скорую помощь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.