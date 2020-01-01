Украинцы массово возвращаются из Венгрии – ГПСУ

Для ускорения контрольных операций в пункте пропуска Тиса привлечено вдвое больше персонала. Также выделены дополнительные полосы движения.

Украинцев перевозят через границу на 12 автобусах Госпогранслужба Украины

Пограничники констатируют значительное увеличение количества украинцев, возвращающихся из-за границы через пункт пропуска Тиса на границе с Венгрией на Закарпатье. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы в субботу, 11 апреля.

"Сейчас наблюдается значительное увеличение количества наших соотечественников, возвращающихся из-за рубежа через пункт пропуска Тиса на Закарпатье. Также ситуативное количество украинцев ожидает оформления перед венгерским пунктом пропуска Захонь", – говорится в сообщении.

Пограничники связывают это с эпидемиологической ситуацией и с грядущими Пасхальными праздниками.

Отмечается, что для ускорения контрольных операций в пункте пропуска Тиса привлечено вдвое больше персонала, выделены дополнительные полосы движения.

Совместно с Закарпатской облгосадминистрацией организована перевозка украинцев через границу 12 автобусами.

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Накануне сообщалось, что на границе увеличился пассажиропоток. За сутки 9 апреля в Украину вернулись более 6 тысяч граждан. Всего пограничники осуществили почти 12 тысяч пропускных операций.

Также стало известно, что пограничники выявили 25 нарушителей карантина, пытавшихся покинуть Украину.

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