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Украинцы массово возвращаются из Венгрии – ГПСУ

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Для ускорения контрольных операций в пункте пропуска Тиса привлечено вдвое больше персонала. Также выделены дополнительные полосы движения.
Украинцев перевозят через границу на 12 автобусах
Украинцев перевозят через границу на 12 автобусах
Госпогранслужба Украины

Пограничники констатируют значительное увеличение количества украинцев, возвращающихся из-за границы через пункт пропуска Тиса на границе с Венгрией на Закарпатье. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы в субботу, 11 апреля.

"Сейчас наблюдается значительное увеличение количества наших соотечественников, возвращающихся из-за рубежа через пункт пропуска Тиса на Закарпатье. Также ситуативное количество украинцев ожидает оформления перед венгерским пунктом пропуска Захонь", – говорится в сообщении.

Пограничники связывают это с эпидемиологической ситуацией и с грядущими Пасхальными праздниками.

Отмечается, что для ускорения контрольных операций в пункте пропуска Тиса привлечено вдвое больше персонала, выделены дополнительные полосы движения.

Совместно с Закарпатской облгосадминистрацией организована перевозка украинцев через границу 12 автобусами.

Cмотрите фотогалерею: Украинцы массово возвращаются из Венгрии – ГПСУ

Накануне сообщалось, что  на границе увеличился пассажиропоток. За сутки 9 апреля в Украину вернулись более 6 тысяч граждан. Всего пограничники осуществили почти 12 тысяч пропускных операций.

Также стало известно, что пограничники выявили 25 нарушителей карантина, пытавшихся покинуть Украину.

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Теги: Украина, Венгрия, Закарпатье, граница, карантин, пограничная служба, пограничный контроль, пограничники, Коронавирус, Госпогранслужба, Закарпатская область, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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