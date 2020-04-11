Черновол в ответ на подозрение ГБР: Я еще буду генпрокурором

Черновол отличилась смелым заявлением.

Бывший народный депутат Татьяна Черновол рассказала детали дела, которое против нее завело ГБР. Также она заявила, что станет главой ГПУ.

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Об этом Татьяна Черновол написал на своей странице в Facebook.

Экс-нардеп сообщила, что ее обвиняют в умышленном совершении убийства, организации беспорядков, приведших к смерти человека, препятствовании деятельности политической партии, нанесении побоев.

Также Черновол обвиняют в умышленном нанесении телесных повреждений трех разных степеней тяжести.

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Свое подозрение Черновол свзала с тем, что должность первого замдиректора ГБР занимает Александр Бабиков - бывший адвокат президента-беглеца Виктора Януковича, деятельность которого она активно критиковала.

Между тем, Черновол отметила, что в ее жизни были времена и хуже. Она заявила, что в 2013 году "пережила казнь".

Я еще буду генпрокурором, - резюмировала она.

Напомним, детективы ГБР провели обыски у экс-нардепа Татьяны Черновол и обвинили ее в убийстве. Между тем, сама Черновол свою вину категорически отрицает.

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