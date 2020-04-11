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Черновол в ответ на подозрение ГБР: Я еще буду генпрокурором

Комментариев: 12
Черновол отличилась смелым заявлением.
Татьяна Черновол
Татьяна Черновол
facebook.com/tchornovol

Бывший народный депутат Татьяна Черновол рассказала детали дела, которое против нее завело ГБР. Также она заявила, что станет главой ГПУ.

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Об этом Татьяна Черновол написал на своей странице в Facebook.

Экс-нардеп сообщила, что ее обвиняют в умышленном совершении убийства, организации беспорядков, приведших к смерти человека, препятствовании деятельности политической партии, нанесении побоев.

Также Черновол обвиняют в умышленном нанесении телесных повреждений трех разных степеней тяжести.

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Свое подозрение Черновол свзала с тем, что должность первого замдиректора ГБР занимает Александр Бабиков - бывший адвокат президента-беглеца Виктора Януковича, деятельность которого она активно критиковала.

Между тем, Черновол отметила, что в ее жизни были времена и хуже. Она заявила, что в 2013 году "пережила казнь".

Я еще буду генпрокурором, - резюмировала она.

Напомним, детективы ГБР провели обыски у экс-нардепа Татьяны Черновол и обвинили ее в убийстве. Между тем, сама Черновол свою вину категорически отрицает.

 

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Теги: ГБР, Черновол, убийство
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Комментариев (12)
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МАРИНА***КЛИМОВА    11.04.2020, 16:20
Оценка:  -22
МАРИНА***КЛИМОВА
В шестой палате на Фрунзе можно быть кем угодно)))
WTF2wtf    11.04.2020, 16:12
Оценка:  +12
WTF2wtf
Танунах ...
ВосставшийИзБана    11.04.2020, 16:16
Оценка:  +9
ВосставшийИзБана
Танюнах. Опечатка неверное.
mtervvvga    11.04.2020, 16:11
Оценка:  -25
mtervvvga
Но сначала Наполеоном будешь,точнее Наполеонихой.В закрытом медучереждении.Когда пробудешь там минимум 10 лет...
В очередной раз убедился что майданутые"патриоты"и здравый рассудок-несовместимые понятия в принципе.
WTF2wtf    11.04.2020, 16:13
Оценка:  +13
WTF2wtf
Шизоид-многостаночник антиукраинский,
продолжай скакать нахyй ... быдлобот упоротый
ВосставшийИзБана    11.04.2020, 16:16
Оценка:  +10
ВосставшийИзБана
2 mtervvvga

Что за ахинею ты несешь? Разве это патриоты выбрали эту зеленую власть?
WTF2wtf    11.04.2020, 16:19
Оценка:  +12
WTF2wtf
Ему пох, оно против всего украинского штатно отрабатывает ... хyйло-шавка стандартная
Vasya_iz_Ivanovo    11.04.2020, 16:21
Оценка:  -28
Vasya_iz_Ivanovo
Эту власть выбрал народ Украины!
WTF2wtf    11.04.2020, 16:38
Оценка:  +5
WTF2wtf
Снова упоротый нацист из раши вылез ...
Нахyй скачи, тупая шавка оккупантов и убийц!
ВосставшийИзБана    11.04.2020, 16:09
Оценка:  +12
ВосставшийИзБана
Наверно, в следующей жизни, .....
Путин-Xyйло    11.04.2020, 16:28
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
Она что, глупее Бенеб3диктовой?
ВосставшийИзБана    11.04.2020, 16:29
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Она просто истеричная курица. Наблюдал лично как она в магазине скандал устроила на ровном месте.
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