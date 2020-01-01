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В Украину из ОАЭ вернулись 113 украинцев

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Все они прибыли в аэропорт Борисполь.
На борту находилось 113 украинцев
На борту находилось 113 украинцев
ssu.gov.ua

Вчера вечером в  международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из Объединенных Арабских Эмиратов, на борту которого находились 113 граждан Украины.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным, эвакуация украинцев из ОАЭ проведена по поручению главы государства Владимира Зеленского.

По поручению главы государства Владимира Зеленского Служба безопасности Украины в сотрудничестве с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и дипломатами обеих стран обеспечила возвращение на родину 113 граждан Украины, которые не смогли ранее вылететь из ОАЭ. Самолет приземлился в международном аэропорту "Борисполь" 10 апреля, - сказано в сообщении.

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Эвакуация украинцев из Арабских Эмиратов была проведена благодаря сотрудничеству СБУ, Высшего совета национальной безопасности ОАЭ, посольства ОАЭ в Украине и Дипломатической миссии Украины в Абу-Даби, а также других государственных органов обеих стран.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, этот же самолет доставил первую партию гуманитарной помощи для украинских медиков для борьбы с Covid-19. В частности, в Украину доставили 15 тысяч медицинских халатов, 20 тысяч защитных масок, 500 тысяч перчаток, 30 тысяч пар защитной обуви, 15 тысяч комбинезонов и 6 тысяч литров дезинфицирующего средства.

Напомним, из США эвакуировали еще одну группу украинцев. Самолет авиакосмической компании Northrop Grumman вылетел из Вашингтона с 15 гражданами Украины на борту.

 

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Теги: эвакуация, СБУ, ОАЭ
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