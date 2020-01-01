На Волыни муж избил жену и наврал врачам, что у нее коронавирус

В регионе случился курьезный случай.

В Волынской области мужчина избил жену, а врачам "скорой помощи" заявил, что у нее коронавирус.

Читай также: Вакцина от коронавируса может быть готова в сентябре - профессор Оксфорда

Об этом сообщил директор Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Шмаль, пишет "Конкурент".

По предварительной информации, мужчина обратился в “скорую помощь” и заявил, что у его жены симптомы коронавируса и попросил скорее приехать. Бригада приехала оперативно в полной экипировке. Между тем, врачи увидели, что женщину, всю в синяках, избитую. Она едва дышала.

Читай также: Роналду арендовал роскошную виллу на Мадейре

Врачи госпитализировали женщину с множественными гематомами. С ее мужем теперь предстоит разобраться полицейским.

Напомним, под Житомиром коронавирусом заразился семимесячный ребенок. Инцидент случился в Коростышеве.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.