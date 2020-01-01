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На Волыни муж избил жену и наврал врачам, что у нее коронавирус

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В регионе случился курьезный случай.
Мужчина избил женщину до полусмерти
Мужчина избил женщину до полусмерти
konkurent.ua

В Волынской области мужчина избил жену, а врачам "скорой помощи" заявил, что у нее коронавирус.

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Об этом сообщил директор Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Шмаль, пишет "Конкурент". 

По предварительной информации, мужчина обратился в “скорую помощь” и заявил, что у его жены симптомы коронавируса и попросил скорее приехать. Бригада приехала оперативно в полной экипировке. Между тем, врачи увидели, что женщину, всю в синяках, избитую. Она едва дышала.

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Врачи госпитализировали женщину с множественными гематомами. С ее мужем теперь предстоит разобраться полицейским.

Напомним, под Житомиром коронавирусом заразился семимесячный ребенок. Инцидент случился в Коростышеве.

 

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Теги: коронавирус, избиение, мужчина
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