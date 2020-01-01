В Кривом Роге из-за контакта с больной COVID-19 изолировали 100 человек

Женщина была госпитализирована 6 апреля по рекомендации семейного врача с диагнозом ОРВИ и начала получать лечение.

Семья женщины также на находится на самоизоляции дома

В Кривом Роге из-за контакта с больной коронавирусом изолировали более ста человек – врачей и пациентов больницы, где ее сначала лечили, а также людей с места ее работы и из круга общения, сообщает пресс-служба Криворожского горсовета.

Женщина была госпитализирована в больницу №3 6 апреля по рекомендации семейного врача с диагнозом ОРВИ и начала получать лечение.

Коронавирусная болезнь была подтверждена лабораторно методом полимеразной цепной реакции только вечером 10 апреля. В тот же день женщину перевели в базовую инфекционную больницу. Люди, с которыми контактировала инфицированная, изолированы.

По состоянию на утро субботы пациентам и медперсоналу больницы, где женщина сначала находилась, сделали экспресс-тесты. У двух из них результаты - слабо, в трех - положительные. Всех людей обследуют методом ПЦР. Семья женщины также находится на самоизоляции дома.

По состоянию на 11 апреля на Днепропетровщине обнаружили 55 случаев инфицирования коронавирусом. Одна из вспышек произошла в шахтерском городе Першотравенск - 27 случаев.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 11 апреля в Украине 2511 подтвержденных случаев COVID-19, из них 73 летальных. Еще 79 пациентов выздоровели. При этом в Киевской обасти было выявлено 149 инфицированных.

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