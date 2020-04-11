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Зеленский: Разведение помогло уменьшить обстрелы

Комментариев: 9
Благодаря разведению сил на Донбассе уменьшилось количество обстрелов, поэтому власти готовят новые участки, заявил глава государства.
Владимир Зеленский на Донбассе
Владимир Зеленский на Донбассе
Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявляет, что разведение сил и средств помогло уменьшить количество обстрелов в зоне ООС и сообщает о работе над согласованием новых участков. Об этом он сообщил во время посещения участка разведения сил и средств № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское.

"Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир", - передает слова Зеленского Офис президента.

Главе государства доложили, что в последнее время ситуация здесь контролируемая и спокойная.

Кроме того, Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак посетили мемориал погибшим пассажирам автобуса Златоустовка - Донецк, который боевики обстреляли из Градов 13 января 2015 года. В результате трагедии 12 пассажиров погибли, еще 19 получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, Зеленский возложил цветы к памятному знаку Герою Украины, майору ВСУ Андрею Жуку, который погиб в Волновахском районе Донецкой области в мае 2016 года, защищая собратьев от вражеской диверсионной группы.

Отметим, что сегодня Зеленский уехал на Донбасс и в Запорожскую область. Президент уже побывал в палаточном городке для больных COVID-19.

 

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Теги: донбасс, обстрел, Владимир Зеленский, ВСУ, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, разведение сил на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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ПродувКротов    11.04.2020, 18:29
Оценка:  0
ПродувКротов
Раньше каждый метр нашей земли давался на российским фашистам-ихтамнетам большими потерями. А теперь из кремля просто звонят и говорят - бубочка, гони еще 50км территории Украины. И бубочка срочно выполняет приказ, все дальше и дальше отводит нашу армию в глубь нашей страны. Уродство и позорище
СливнойБачок    11.04.2020, 18:21
Оценка:  -1
СливнойБачок
А Коронавирус помог тебе продать Украинскую землю врагам Украины.
Чтобы твои внуки света белого невидели.
СливнойБачок    11.04.2020, 18:21
Оценка:  -1
СливнойБачок
А Коронавирус помог тебе продать Украинскую землю врагам Украины.
Чтобы твои внуки света белого невидели.
СливнойБачок    11.04.2020, 18:18
Оценка:  0
СливнойБачок
Зеленожи.дяра продал или слепой и глухонемой, или просто ненавидит и хочет уничтожить Украинский народ.
Noblesse_obliger    11.04.2020, 17:59
Оценка:  +7
Noblesse_obliger
Клоун,чтоб ты сдох!!!
МАРИНА***КЛИМОВА    11.04.2020, 17:36
Оценка:  -23
МАРИНА***КЛИМОВА
А не лох мог бы и касочку надеть, как пример собственной безопасности, для бийцив, если конечно это не окопы в киевской области
mtervvvga    11.04.2020, 17:08
Оценка:  -28
mtervvvga
Абсолютно правильное решение!Поддерживаю!
Андрей    11.04.2020, 17:28
Оценка:  -1
Андрей
Какое решение?
Rikstal    11.04.2020, 17:44
Оценка:  +10
Rikstal
поддерживаю, до границы Ростовской области !
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