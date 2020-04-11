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Зеленский ответил на петицию о возвращении Супрун

Комментариев: 15
Для главы Минздрава Степанова приоритеты – борьба с коронавирусом и продолжение медреформы, сообщил президент.
Президент Владимир Зеленский отмечает, что главой Минздрава назначен Владимир Степанов
Президент Владимир Зеленский отмечает, что главой Минздрава назначен Владимир Степанов
glavcom.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию на сайте главы государства от 23 марта 2020 года с призывом вернуть Уляну Супрун на пост министра здравоохранения Украины.

Глава государства напомнил, что постановлением Верховной Рады Украины от 30 марта 2020 года министром здравоохранения Украины назначен Максим Степанов.

Зеленский отметил, что новый глава Минздрава приоритетами в своей деятельности определил борьбу с коронавирусом и продолжение медицинской реформы.

"Относительно продления медицинской реформы информирую, что с 1 апреля 2020 года в стране в соответствии с законом Украины от 19 октября 2017 года "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" стартовала программа медицинских гарантий для всех видов медицинской помощи", - указал Зеленский.

Ранее экс-глава Минздрава Емец обвинил Супрун в своем увольнении. Бывший министр здравоохранения Илья Емец считает, что уволили его из-за позиции Уляны Супрун.

Супрун: Чаще всего коронавирус подхватывают дома

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Теги: Минздрав, МОЗ, Супрун, Владимир Зеленский, петиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (16)
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alexin777    11.04.2020, 18:29
Оценка:  -1
alexin777
ПродувКротов 11.04.2020,

привет админу
СливнойБачок    11.04.2020, 18:24
Оценка:  -1
СливнойБачок
Супрун не даст Жи.довским Слугам воровать.
ПродувКротов    11.04.2020, 18:23
Оценка:  -1
ПродувКротов
Супрун при этой власти работать не сможет. Она долго боролась лекарственной мафией, обдирающей украинцев. И у нее были успехи в єтой борьбе. Рынок лекарств удалось привести к определенным нормам. Но в прошлом году оказалось, что украинцам дешевые препараты не нужны. Все хотят сорить деньгами .
ПродувКротов    11.04.2020, 18:21
Оценка:  +1
ПродувКротов
Супрун при єтой власти работать не сможет. Она долго боролась лекарственной мафией, обдирающей украинцев. И у нее были успехи в єтой борьбе. Рінок лекарств удалось привести к определеннім нормам. Но в прошлом году оказалось, что украинцам дешевые препараты не нужны. Все хотят сорить деньгами .
MNI1957    11.04.2020, 18:08
Оценка:  -5
MNI1957
да,надо возвращать,назад,в америку
Красногвардеец1    11.04.2020, 18:06
Оценка:  -24
Красногвардеец1
Нах вообще на этот бред отвечать?Заняться больше нечем?
ПродувКротов    11.04.2020, 18:16
Оценка:  +1
ПродувКротов
У вас на россии действительно на петиции отвечать не обязательно, но Украина- это не ваша вонючая россия. Тут все по другому.
Carelessangel    11.04.2020, 17:38
Оценка:  +6
Carelessangel
на х... эту шмару
Noblesse_obliger    11.04.2020, 17:58
Оценка:  0
Noblesse_obliger
Твою шалаву-маму,так мы не против!!!
ПродувКротов    11.04.2020, 18:00
Оценка:  +1
ПродувКротов
При Супрун лекарства закупались и они были дешевыми, а не как сейчас. Прии Супрун никто медсестр массово не увольнял. При Супрун никто врачам зарплат не резал. При Супрун ввели электронные карточки, соответствующие мировым стандартам, при Супрун сделали много чего что бы осовременить отрасль.
ПродувКротов    11.04.2020, 18:01
Оценка:  0
ПродувКротов
Неужели это плохо ? Хотя вам на россии любой успех Украины как серпом по одному месту.
mtervvvga    11.04.2020, 17:27
Оценка:  -17
mtervvvga
Доктор Смерть по фамилии Супрун пусть отправляется домой в США.Там её помощь точно пригодится.Надо же кому-то рыть братские могилы для умерших от коронавируса...
ПродувКротов    11.04.2020, 17:54
Оценка:  +4
ПродувКротов
Вам на вашей москве опять сегодня мозги дверью прищемило Такую дурь постите .
Евроскептик    11.04.2020, 17:26
Оценка:  -5
Евроскептик
Тубдиспансеры и психбольницы позакрывали?Теперь смерти от коронавируса мелочью покажутся....
ПродувКротов    11.04.2020, 17:51
Оценка:  +2
ПродувКротов
Тубдиспансеры и психлечебницы закрыли уже при бубочке. Он все позакрывад, что бы коломойскому больше денег осталось. Строительные инсппекции закрыл, санэпидемстанции закрыл, эекологические инспекции закрыл. Теперь в Украине в реки можно сливать все, Будет как в фильме Сахара
ПродувКротов    11.04.2020, 17:53
Оценка:  +4
ПродувКротов
На очереди закрытие статупаравления. Что бы никто не узнал, в какую дырищу клоуны загнали экономику за год своей клоунады. Нет статистики- нет проблемы
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