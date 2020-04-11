Под Ровно в ДТП погиб "король контрабанды"
На трассе Киев – Чоп в Ровенской области в дорожно-транспортном происшествии погиб "король контрабанды" – Аттила Горват по прозвищу Доки. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.
Авария произошла 11 апреля, около 6:40, возле села Великая Омеляна, в трех километрах от Ровно.
"45-летний водитель на Mercedes CLS из Закарпатья не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, на закругленном участке дороги въехал в отбойник и перевернулся в кювет", – рассказали копы.
Был ли мужчина в состоянии опьянения – станет известно по результатам судебно-медицинской экспертизы.
Как сообщает издание Mukachevo.net, Аттила Горват был владельцем так называемой "частной границы" с Венгрией, которую использовали для контрабанды. Землю выделили местными жителям, а потом участки были собраны в одних руках.
Cмотрите фотогалерею: Под Ровно в ДТП погиб "король контрабанды"
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"Под Ровно в ДТП разбился известный контрабандист Доки"