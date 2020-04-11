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Под Ровно в ДТП погиб "король контрабанды"

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Водитель на Mercedes CLS не выбрал безопасную скорость движения въехал в отбойник и перевернулся в кювет.
Водитель не справился с управлением и слетел в кювет
Водитель не справился с управлением и слетел в кювет
rv.npu.gov.ua

На трассе Киев – Чоп в Ровенской области в дорожно-транспортном происшествии погиб "король контрабанды" – Аттила Горват по прозвищу Доки. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Авария произошла 11 апреля, около 6:40, возле села Великая Омеляна, в трех километрах от Ровно.

"45-летний водитель на Mercedes CLS из Закарпатья не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, на закругленном участке дороги въехал в отбойник и перевернулся в кювет", – рассказали копы.

Был ли мужчина в состоянии опьянения – станет известно по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщает издание Mukachevo.net, Аттила Горват был владельцем так называемой "частной границы" с Венгрией, которую использовали для контрабанды. Землю выделили местными жителям, а потом участки были собраны в одних руках.

 
Напомним, в ДТП погиб основатель банка Аваль. Mercedes Benz под управлением бизнесмена Федора Шпига, по предварительной информации, съехал в кювет и перевернулся.

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Теги: ДТП, контрабанда, авария, контрабандисты, Ровенская область, Киев-Чоп, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    11.04.2020, 18:29
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Думаете до на с первого раза не дошло?

"Под Ровно в ДТП разбился известный контрабандист Доки"
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