Под Ровно в ДТП погиб "король контрабанды"

Водитель на Mercedes CLS не выбрал безопасную скорость движения въехал в отбойник и перевернулся в кювет.

Водитель не справился с управлением и слетел в кювет rv.npu.gov.ua

На трассе Киев – Чоп в Ровенской области в дорожно-транспортном происшествии погиб "король контрабанды" – Аттила Горват по прозвищу Доки. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Авария произошла 11 апреля, около 6:40, возле села Великая Омеляна, в трех километрах от Ровно.

"45-летний водитель на Mercedes CLS из Закарпатья не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, на закругленном участке дороги въехал в отбойник и перевернулся в кювет", – рассказали копы.

Был ли мужчина в состоянии опьянения – станет известно по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщает издание Mukachevo.net, Аттила Горват был владельцем так называемой "частной границы" с Венгрией, которую использовали для контрабанды. Землю выделили местными жителям, а потом участки были собраны в одних руках.

Напомним, в ДТП п огиб основатель банка Аваль . Mercedes Benz под управлением бизнесмена Федора Шпига, по предварительной информации, съехал в кювет и перевернулся.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet