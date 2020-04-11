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Шмыгаль представил команду по преодолению кризиса

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Команда ведущих ученых и экономистов должна разработать план по преодолению последствий эпидемии.
Шмыгаль представил команду по преодолению последствий эпидемии
Шмыгаль представил команду по преодолению последствий эпидемии
Пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал состав новосозданного Совета по вопросам экономического развития, который будет искать пути преодоления последствий распространения коронавируса в Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава правительства отметил, что первая задача Совета по вопросам экономического развития - это выработать комплекс мер по преодолению последствий распространения COVID-19 в государстве.

В пятницу, 10 апреля Рада провела первое учредительное заседание, темой которого была стратегия и идеи выхода страны из карантина. Шмыгаль признает, что пока есть только наработки и видение этого плана, однако он ежедневно обновляется, в зависимости от изменения шкалы заболеваемости. Над планом работают ведущие ученые и экономисты.

Премьер представил персональный состав Совета:

  • Игорь Петрашко - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства
  • Ярослав Жалило - заместитель директора Национального института стратегических исследований
  • Элла Либанова - директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины
  • Андерс Аслунд - старший научный сотрудник Атлантического совета США
  • Олег Устенко - советник президента Украины
  • Эрик Найман - управляющий партнер Capital Times
  • Виллем Буитер - профессор Колумбийского университета
  • Евгений Пенцак - преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы

"Мы будем работать не только над первоочередными антикризисными шагами, но и над долгосрочной стратегией развития Украины", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Украине значительно упало число новых вакансий. Количество новых вакансий с начала карантина снизилось на треть. При этом почти во всех сферах деятельности выросло соотношение число резюме к числу вакансий.

Напомним, что один из десяти украинцев лишился работы из-за пандемии. Меньше половины украинцев получат за март полный объем зарплаты, при этом 43% людей, работавших или учащихся до карантина, продолжают регулярно туда ходить.

 

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Теги: финансовый кризис, кризис, премьер-министр, Кабмин Украины, Коронавирус, кризис в Украине, Коронавирус в Украине, Денис Шмыгаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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СливнойБачок    11.04.2020, 18:28
Оценка:  0
СливнойБачок
Самое важное политическое событие 2 апреля, которое по своему резонансу превосходит даже скандал с братьями Ермаками: Экс-министр финансов Игорь Уманский, которого уволили спустя три недели работы, обвинил прямым текстом премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу налоговой службы Сергея Верланова .
СливнойБачок    11.04.2020, 18:28
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СливнойБачок
в “крышевании” масштабных схем разворовывания НДС на миллиарды! НАБУ и САП должны открыть дело по Шмыгалю и Верланову на основе вот этой цитаты из интервью “LB”:
СливнойБачок    11.04.2020, 18:30
Оценка:  0
СливнойБачок
“Я прихожу к нему (Шмыгалю), показываю: «Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот – информация по каждому месяцу, и это только «скрутки» с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет». Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали
СливнойБачок    11.04.2020, 18:31
Оценка:  0
СливнойБачок
Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов – это только по НДС! Клименко с Януковичем смотрят и говорят: «Блин, а что, так можно было?».
Минфин – не силовое министерство, я работаю с бумажками. Инструментов для наказаний у меня нет. Ну что я могу сделать с главой налоговой админ
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