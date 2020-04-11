Шмыгаль представил команду по преодолению кризиса

Команда ведущих ученых и экономистов должна разработать план по преодолению последствий эпидемии.

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал состав новосозданного Совета по вопросам экономического развития, который будет искать пути преодоления последствий распространения коронавируса в Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава правительства отметил, что первая задача Совета по вопросам экономического развития - это выработать комплекс мер по преодолению последствий распространения COVID-19 в государстве.

В пятницу, 10 апреля Рада провела первое учредительное заседание, темой которого была стратегия и идеи выхода страны из карантина. Шмыгаль признает, что пока есть только наработки и видение этого плана, однако он ежедневно обновляется, в зависимости от изменения шкалы заболеваемости. Над планом работают ведущие ученые и экономисты.

Премьер представил персональный состав Совета:

Игорь Петрашко - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Ярослав Жалило - заместитель директора Национального института стратегических исследований

Элла Либанова - директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины

Андерс Аслунд - старший научный сотрудник Атлантического совета США

Олег Устенко - советник президента Украины

Эрик Найман - управляющий партнер Capital Times

Виллем Буитер - профессор Колумбийского университета

Евгений Пенцак - преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы

"Мы будем работать не только над первоочередными антикризисными шагами, но и над долгосрочной стратегией развития Украины", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Украине значительно упало число новых вакансий. Количество новых вакансий с начала карантина снизилось на треть. При этом почти во всех сферах деятельности выросло соотношение число резюме к числу вакансий. Напомним, что один из десяти украинцев лишился работы из-за пандемии. Меньше половины украинцев получат за март полный объем зарплаты, при этом 43% людей, работавших или учащихся до карантина, продолжают регулярно туда ходить.

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