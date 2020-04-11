Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 100 тыс. человек

Комментариев: 1
В течение этого периода зафиксирован один летальный случай от осложнений в результате гриппа.
Ни один умерший от гриппа в течение данного сезона не имел прививки
Ни один умерший от гриппа в течение данного сезона не имел прививки

С 30 марта по 5 апреля ОРВИ и гриппом в Украине заболели 105 тыс. 116 человек, из них 39,5% - дети в возрасте до 17 лет. Один человек скончался от осложнений в результате гриппа. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

По данным ведомства, интенсивный показатель заболеваемости составил 274,9 на 100 тыс. населения, что на 42% меньше эпидемического порога по Украине.

"По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 3 из 17 образцов материалов определены вирусы гриппа: 2 - типа А(Н1)pdm09, 1 - типа B", - говорится в сообщении.

С 30 марта по 5 апреля против гриппа вакцинировались пять человек, с начала эпидемического сезона - 238 тыс. 19 человек.

В ЦОЗ подчеркивают, что ни один умерший от гриппа в течение данного сезона не имел прививки.

Ранее в Минздраве заявили, что карантин из-за коронавируса привел к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, грипп, заболевание, ОРВИ, заболевания, эпидемия грипп, грипп в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Красногвардеец1    11.04.2020, 19:42
Оценка:  -22
Красногвардеец1
И скольким из них провели лабораторный тест на коронавирус,можно узнать?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь