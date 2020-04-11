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В Бердянске построят объекты для базы ВМС Украины

Комментариев: 1
Работы по перестройке Бердянского порта для объектов ВМС Украины будут продолжаться на протяжении 2020-2021 годов.
Владимир Зеленский в Бердянске
Владимир Зеленский в Бердянске
Офис президента

Президент Владимир Зеленский ознакомился с планом строительства объектов инфраструктуры для базы "Восток" Военно-морских сил Украины в Бердянском морском торговом порту. Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что работы по перестройке Бердянского порта для объектов ВМС Украины будут продолжаться на протяжении 2020-2021 годов. В этом году будут разработаны документы о передаче объектов порта в управление Министерства обороны, а в следующем году в порту будут построены новые причалы.

"Очень важно иметь свои корабли в этом месте. Ведь таким образом мы защитим наши порты, нашу торговлю. Это прямая помощь экономике", - заявил Зеленский.

Отметим, что сегодня Зеленский уехал на Донбасс и в Запорожскую область. Президент уже побывал в палаточном городке для больных COVID-19.

 

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Теги: Бердянск, ВМС Украины, ВМС, порт, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
МАРИНА***КЛИМОВА    11.04.2020, 20:32
Оценка:  -21
МАРИНА***КЛИМОВА
Сразу после того, как закончат метро на виноградарь )))
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