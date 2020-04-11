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Названа причина аварийной посадки истребителя ВСУ

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Пилот во время плановой посадки самолета МИГ-29 нарушил правила полетов, что привело к повреждению самолета. Ему грозит срок от 5 до 15 лет.
ГБР начало расследование аварийной посадки военного самолета в Мелитополе
ГБР начало расследование аварийной посадки военного самолета в Мелитополе
пресс-служба ГБР

Следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное дело из-за нарушения правил полетов, повлекшее повреждение военного самолета в Мелитополе, сообщает пресс-служба ГБР в субботу, 11 апреля.

По предварительной информации, 10 апреля 2020 года около 21 часов вечера пилот одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в городе Мелитополе, во время плановой посадки самолета МИГ-29 нарушил правила полетов, что привело к повреждению самолета. В результате происшествия ни один человек не пострадал.

"Сейчас следователи ГБР проводят осмотр места посадки самолета и выясняют причины происшествия. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном осуществляет Военная прокуратура Запорожского гарнизона Южного региона Украины", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.

 
Как сообщалось, истребитель ВСУ совершил аварийную посадку. Летчик повреждений не получил.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, авария, Мелитополь, крушение, истребитель, экстренная посадка, ВСУ, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Красногвардеец1    11.04.2020, 21:29
Оценка:  -2
Красногвардеец1
А почему не рассматривается"российский след"?Ведь Путин уже высадился!
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