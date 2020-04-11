Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Названы самые популярные авто у украинских водителей

Комментариев: 2
В среднем каждый покупатель в первом квартале текущего года тратил на покупку около 28 тыс долларов.
Наибольшее количество автомобилей были с дизельными двигателями
Наибольшее количество автомобилей были с дизельными двигателями

В первом квартале 2020 года самыми популярными моделями стали кроссоверы. Об этом сообщает Аuto news со ссылкой на данные RST.

В среднем каждый покупатель тратил на покупку около 28 тыс долларов.

Самыми популярными моделями стали:

  • Renault Duster - 1479 авто;
  • Toyota Rav4 - 1312 авто;
  • Kia Sportage - 1252 авто;
  • Renault Sandero - 777 авто;
  • Renalt Logan - 762 авто;
  • Nissan X-Trail - 600 авто.
 

Наибольшее количество автомобилей (29%) были с дизельными двигателями.

Ранее сообщалось, что был выбран лучший автомобиль в мире

Напомним, за 2019 год в Украине было продано 88,5 тысяч новых легковых автомобилей. В целом рынок вырос на 8%. Первое место по продажам заняла компания Renault с показателем в 14603 авто.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, автомобили, машины, машина, авто, автомобиль, продажа автомобилей
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Красногвардеец1    11.04.2020, 21:46
Оценка:  -24
Красногвардеец1
Скоро самыми популярными будут только катафалки.
Путин-Xyйло    11.04.2020, 21:56
Оценка:  +11
Путин-Xyйло
За поребриком - вполне.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь