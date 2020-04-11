Названы самые популярные авто у украинских водителей
В среднем каждый покупатель в первом квартале текущего года тратил на покупку около 28 тыс долларов.
В первом квартале 2020 года самыми популярными моделями стали кроссоверы. Об этом сообщает Аuto news со ссылкой на данные RST.
В среднем каждый покупатель тратил на покупку около 28 тыс долларов.
Самыми популярными моделями стали:
- Renault Duster - 1479 авто;
- Toyota Rav4 - 1312 авто;
- Kia Sportage - 1252 авто;
- Renault Sandero - 777 авто;
- Renalt Logan - 762 авто;
- Nissan X-Trail - 600 авто.
Наибольшее количество автомобилей (29%) были с дизельными двигателями.
Ранее сообщалось, что был выбран лучший автомобиль в мире.
Напомним, за 2019 год в Украине было продано 88,5 тысяч новых легковых автомобилей. В целом рынок вырос на 8%. Первое место по продажам заняла компания Renault с показателем в 14603 авто.
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