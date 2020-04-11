Названы самые популярные авто у украинских водителей

В среднем каждый покупатель в первом квартале текущего года тратил на покупку около 28 тыс долларов.

Наибольшее количество автомобилей были с дизельными двигателями

В первом квартале 2020 года самыми популярными моделями стали кроссоверы. Об этом сообщает Аuto news со ссылкой на данные RST.

В среднем каждый покупатель тратил на покупку около 28 тыс долларов.

Самыми популярными моделями стали:

Renault Duster - 1479 авто;

Toyota Rav4 - 1312 авто;

Kia Sportage - 1252 авто;

Renault Sandero - 777 авто;

Renalt Logan - 762 авто;

Nissan X-Trail - 600 авто.

Наибольшее количество автомобилей (29%) были с дизельными двигателями.

Ранее сообщалось, что был выбран лучший автомобиль в мире.

Напомним, за 2019 год в Украине было продано 88,5 тысяч новых легковых автомобилей. В целом рынок вырос на 8%. Первое место по продажам заняла компания Renault с показателем в 14603 авто.

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