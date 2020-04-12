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В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожаров

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К тушению пожара привлечено свыше 300 человек и 83 единицы техники, включая самолеты и вертолеты.
В Чернобыльской зоне продолжает гореть лес
В Чернобыльской зоне продолжает гореть лес
facebook.com/MNS.GOV.UA

В Чернобыльской зоне отчуждения в суботу, 11 апреля, продолжается тушение лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время подразделения ГСЧС совместно с работниками лесной охраны пытаются потушить пожары на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств, которые находятся в Чернобыльской зоне отчуждения.

"Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами", - рассказали в ГСЧС.

Отмечается, что к тушению пожара привлечено свыше 300 человек и 83 единицы техники, среди которых 3 самолета и 3 вертолета ГСЧС. Авиация совершила уже почти сотню сбросов - 240 тонн воды.

Кроме того, в ГСЧС утверждают, что радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы не превышает естественных значений.

 
Напомним, пожар в Чернобыльской зоне вспыхнул 4 апреля и до сих пор его не могут ликвидировать. По данным ГСЧС, продолжается тушение огня на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.
 
Ранее сообщалось, что возгорание произошло в результате деятельности человека. Полиция вручила подозрение 27-летнему жителю села Раговка, который признался, что поджигал сухую траву вблизи лесничества, что повлекло за собой неконтролируемый лесной пожар.

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Теги: Чернобыль, пожар, пожарные, лесной пожар, Чернобыльская зона, Пожары в лесу
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Teetotaler    12.04.2020, 00:30
Оценка:  0
Teetotaler
Ну насчёт радиационного фона в Киеве...
Скажем мягко, простой гражданин проверить возможности не имеет.
А вот принять на веру... У НАС?
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