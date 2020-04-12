В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожаров
В Чернобыльской зоне отчуждения в суботу, 11 апреля, продолжается тушение лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В настоящее время подразделения ГСЧС совместно с работниками лесной охраны пытаются потушить пожары на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств, которые находятся в Чернобыльской зоне отчуждения.
"Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами", - рассказали в ГСЧС.
Отмечается, что к тушению пожара привлечено свыше 300 человек и 83 единицы техники, среди которых 3 самолета и 3 вертолета ГСЧС. Авиация совершила уже почти сотню сбросов - 240 тонн воды.
Кроме того, в ГСЧС утверждают, что радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы не превышает естественных значений.
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