Во Львовской области зафиксировали пятую смерть от COVID-19
Во Львовской областной инфекционной больнице зафиксировали смерть больной коронавирусом пациентки. Об этом, в субботу, 11 апреля, сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
По словам руководителя департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрея Васько, скончалась 75-летняя женщина. В больницу она попала 7 апреля. Коронавирус у женщины подтвердили, 10 апреля. На следующий день пациентка умерла.
Отмечается, что у умершей были сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистой системы.
Кроме того, в ОГА сообщают, что в области в субботу, 11 апреля, зафиксировали 35 новых случаев подозрения на коронавирусную инфекцию.
На самоизоляции во Львовской области находится 533 человека.
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