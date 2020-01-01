Во Львовской области зафиксировали пятую смерть от COVID-19

У умершей были сопутствующие болезни, в частности заболевание сердечно-сосудистой системы.

Во Львовской области - пятая смерть от коронавируса

Во Львовской областной инфекционной больнице зафиксировали смерть больной коронавирусом пациентки. Об этом, в субботу, 11 апреля, сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

По словам руководителя департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрея Васько, скончалась 75-летняя женщина. В больницу она попала 7 апреля. Коронавирус у женщины подтвердили, 10 апреля. На следующий день пациентка умерла.

Отмечается, что у умершей были сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, в ОГА сообщают, что в области в субботу, 11 апреля, зафиксировали 35 новых случаев подозрения на коронавирусную инфекцию.

На самоизоляции во Львовской области находится 533 человека.

Ранее на Льовщине владелец ритуальной фирмы проехался по трем городам с гробом с надписями "Карантин" и "Сиди дома".

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