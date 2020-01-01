Билеты на поезда после карантина не подорожают
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заверил, что Укрзализныця не планирует повышать тарифы на проезд в пассажирских поездах после восстановления сообщения после завершения карантина. Об этом, в субботу, 11 апреля, сообщило Радио Свобода.
По словам министра, сейчас не хватает закона о независимом регуляторе в сфере транспорта, чтобы устанавливались тарифы.
"Пока что повышение тарифов по пассажирским перевозкам как не планировалось, так и не планируется. Понятно, что к этому вопросу необходимо будет подходить в будущем. Я пока вам не скажу когда. Тем более, что сейчас пассажирские перевозки у нас не осуществляются", - сказал Криклий.
Ранее Укрзализныця продлила сроки возврата ж/д билетов: теперь возврат будет осуществляться в течение 90 суток для поездов внутреннего сообщения и 180 суток для поездов международного сообщения.
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