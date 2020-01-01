Билеты на поезда после карантина не подорожают

В Укрзализныце не исключают, что к вопросу поднятия цен на железнодорожные перевозки вернуться позже.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заверил, что Укрзализныця не планирует повышать тарифы на проезд в пассажирских поездах после восстановления сообщения после завершения карантина. Об этом, в субботу, 11 апреля, сообщило Радио Свобода.

По словам министра, сейчас не хватает закона о независимом регуляторе в сфере транспорта, чтобы устанавливались тарифы.

"Пока что повышение тарифов по пассажирским перевозкам как не планировалось, так и не планируется. Понятно, что к этому вопросу необходимо будет подходить в будущем. Я пока вам не скажу когда. Тем более, что сейчас пассажирские перевозки у нас не осуществляются", - сказал Криклий.

Ранее Укрзализныця продлила сроки возврата ж/д билетов: теперь возврат будет осуществляться в течение 90 суток для поездов внутреннего сообщения и 180 суток для поездов международного сообщения.

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