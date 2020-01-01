Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Билеты на поезда после карантина не подорожают

Комментариев: 0
В Укрзализныце не исключают, что к вопросу поднятия цен на железнодорожные перевозки вернуться позже.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий
Министр инфраструктуры Владислав Криклий
Прес-служба Мінінфраструктури

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заверил, что Укрзализныця не планирует повышать тарифы на проезд в пассажирских поездах после восстановления сообщения после завершения карантина. Об этом, в субботу, 11 апреля, сообщило Радио Свобода.

По словам министра, сейчас не хватает закона о независимом регуляторе в сфере транспорта, чтобы устанавливались тарифы.

"Пока что повышение тарифов по пассажирским перевозкам как не планировалось, так и не планируется. Понятно, что к этому вопросу необходимо будет подходить в будущем. Я пока вам не скажу когда. Тем более, что сейчас пассажирские перевозки у нас не осуществляются", - сказал Криклий.

Ранее Укрзализныця продлила сроки возврата ж/д билетов: теперь возврат будет осуществляться в течение 90 суток для поездов внутреннего сообщения и 180 суток для поездов международного сообщения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: цена, пассажирские перевозки, поезда, министр, билеты, Укрзализныця
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь