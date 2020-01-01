В Житомирской области новые случаи заражения

Самому старшему зараженному - 85 лет. Также коронавирусной инфекцией в области заболел ребенок, которому исполнилось два года.

В Житомирской области 11 апреля подтвердили 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

Новые вспышки заболевания подтверждены в Бердичеве и Коростене. Там диагноз COVID-19 выявили у 16 человек. Кроме того, два случая зафиксированы в Житомире, по одному в Овруче и Пулинах.

Коронавирусная инфекция обнаружена в Бердичеве у пенсионерки - 81 год, женщин 29, 37, 50 и 55 лет, мужчин 29 и 65 лет, мальчика 2 лет. В Житомире коронавирус выявлен у мужчины 40 лет и женщины 59 лет. В Коростене у мужчин 32, 40 и 48 лет, у женщин 31, 35, 41, 53 и 40 лет. Также по одному зараженному выявлено в Пулинах – мужчина 64 лет и в Овруче у 85-летней женщины.

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Бердичеве (24), Коростене (22) и Малине (21).

В целом в Житомирской области уже зафиксировали 94 случая коронавируса.

Также число зараженных выросло в Одесской области.

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