Сутки в ООС: трое военных ранены

Со стороны наших Вооруженных сил зафиксировано трое 300-ых. ВСУ удалось ранить семерых сепаратистов.

За минувшие сутки, 11 апреля, сепаратисты на Донбассе вновь нарушили режим прекращении огня и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил, пишет пресс-центр ООС.

Отмечается, что 11 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Благодаря эффективному использованию дежурных огневых средств украинские защитники подавили вражескую активность. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.

Подразделения из состава оперативно-тактической группировки Восток вчера зафиксировали три обстрелы со стороны оккупационных войск.

Враг открывал огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия по нашим опорных пунктах неподалеку Славного, Широкино и Песков. На этих направлениях подразделения Объединенных сил оперативно прекращали огневую активность противника, поэтому враждебные обстрелы были непродолжительными.

Касаемо обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север. В общем противник совершил здесь пять атак.

Утром сепаратисты по направлению населенного пункта Голубовское дважды открывали огонь по нашим защитникам вблизи Новотошковского. В сторону подразделений Объединенных сил враг выпустил четыре артиллерийские снаряды 122-го калибра и 28 мин 120-го калибра, а также применил автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

После обеда из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник трижды обстрелял позиции защитников Украины рядом с Новозвановкой.

Вследствие вражеских обстрелов вчера получили ранения трое украинских героев.

Учитывая реальную и значительную опасность, которой враг своими преступным действиями подвергал как военнослужащих, так и гражданских лиц, подразделения Объединенных сил оперативно реагировали на каждый обстрел и прицельным огнем по вражеским позициям заставили противника вернуться к соблюдению установленного режима Тишина.

По данным разведки, 11 апреля наши воины огнем ранили семь сепаратистов.

Сегодня ночью сразу после полуночи враг обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра наши позиции близ села Тарамчук на Приазовье. Огнем Объединенные силы немедленно прекратили провокацию.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

За сутки 9 апреля была зафиксирована 21 атака на ВСУ. Тогда один наш военный погиб в результате вражеского обстрела, еще двое получили ранения.

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