Пожар в зоне ЧАЭС нанес десятки миллионов гривен ущерба

Их-за того, что в зоне ЧАЭС нет противопожарной инфраструктуры, ущерб государству оценивается в десятки миллионов гривен.

Пожар в чернобыльской зоне нанес убытки государству в несколько десятков миллионов гривен, сообщила и.о. главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова, пишет пресс-служба ведомства.

По ее словам, региональный восточноевропейский центр мониторинга пожаров по состоянию на 8 апреля подсчитал, что огонь прошел около 3,5 тыс. га земли, однако уточнить цифру пока невозможно из-за сильного задымления.

"На данный момент ГАЗО, профильные министерства и Кабинет Министров работают над подсчетом денежных убытков. По предварительным данным, сумма достигает десятков миллионов гривен", – сообщила Павлова.

Она утверждает, что зона ЧАЭС была не готова к масштабному пожару, поскольку там нет противопожарной инфраструктуры.

"Некоторые очаги возгорания в зоне отчуждения расположены в таких местах, где нет подъезда, а соответственно, и возможности подвезти технику. На развитие необходимой противопожарной инфраструктуры понадобится несколько лет, но мы должны осуществлять первоочередные меры уже сегодня, потому что впереди сезон опасной жары", – сказала и.о. главы агентства.

Причиной возгорания, по словам Павловой, явлется пожар, который перебросился на территорию зоны отчуждения со стороны Древлянского заповедника в Житомирской области.

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