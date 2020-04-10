Зеленский устал от коронавируса

Об этом президент заявил в Instagram.

Президент Украины Владимир Зеленский на своей официальной Instagram-странице заявил, что устал от коронавируса.

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"Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но - не сломлены. Наша борьба с коронавирусом продолжается. В течение недели наши самолеты доставляют из Китая и Южной Кореи все необходимое. Уже прибыло четыре самолета, еще четыре мы ожидаем сегодня и на выходных", - написал Зеленский.

Также он рассказал, сколько выделено на борьбу с коронавирусом, и как Украина наращивает собственное производство защитных костюмов и масок.

Еще Зеленский пожурил "хейтеров", которые обижают учителей.

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"Отдельно хочу поддержать наших учителей из проекта "Всеукраинская школа онлайн". Вы преодолели страх телекамер и в короткие сроки стали учителями для всей Украины. Вам благодарны миллионы родителей и школьников. Ошибиться - не страшно. Страшно - за всю свою жизнь не создать ничего. Страшно - это самоутверждаться за счет унижения других людей. Я говорю это каждому хейтеру, который считал своим священным долгом написать гадость в адрес украинских учителей", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский проведал больных коронавирусом бойцов ВСУ.