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Самолет Мрия заберет из Китая гумпомощь для ЕС

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Самолет Мрия станет шестым от госпредприятия Антонов, который помогает выполнять задачи по борьбе с пандемией.
Мрия прибудет в Китай за гумпомощью
Мрия прибудет в Китай за гумпомощью
АР
 
Украинский Ан-225 Мрия прибудет в Китай, откуда заберет гуманитарный груз для европейских стран, сообщил твиттер-аккаунт Aeronews.
 
"11 апреля 2020 крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 Мрия вылетел из международного аэродрома Киев-Антонов-2, начав первый коммерческий рейс после технического обслуживания и модернизации. Ан-225 подключается к перевозке гуманитарных грузов - медицинских средств для борьбы с корановирусом из Китая в страны Европы", - говорится в сообщении компании Антонов.
 
Мрия станет шестым самолетом госпредприятия Антонов, который помогает доставлять жизненно важные грузы для борьбы с COVID-19.
 
Часть этих рейсов пять самолетов Ан-124-100 Руслан выполняют задачу по программе стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и ЕС.
 
Ан-225 с максимальной снаряженной массой 640 тонн является самым тяжелым самолетом в мире. Для сравнения: третий по грузоподъемности (после Ан-124) американский военно-транспортный самолет C-5 Galaxy имеет максимальную снаряженную массу 381 тонна. Самолету Мрия принадлежит 240 мировых рекордов.
 
В то же время в Киев из ОАЭ прибыл самолет со 113 украинцами и гуманитаркой.
 
Отметим, что 8 апреля Украина отправила в Рим самолет с гумпомощью. Было передано 5 000 литров дезинфицирующих жидкостей.
 

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Теги: самолет, Китай, Гуманитарная помощь
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Источник: korrespondent.net

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