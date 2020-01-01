Самолет Мрия заберет из Китая гумпомощь для ЕС

Самолет Мрия станет шестым от госпредприятия Антонов, который помогает выполнять задачи по борьбе с пандемией.

Мрия прибудет в Китай за гумпомощью АР

Украинский Ан-225 Мрия прибудет в Китай, откуда заберет гуманитарный груз для европейских стран, сообщил твиттер-аккаунт Aeronews.

"11 апреля 2020 крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 Мрия вылетел из международного аэродрома Киев-Антонов-2, начав первый коммерческий рейс после технического обслуживания и модернизации. Ан-225 подключается к перевозке гуманитарных грузов - медицинских средств для борьбы с корановирусом из Китая в страны Европы", - говорится в сообщении компании Антонов.

Мрия станет шестым самолетом госпредприятия Антонов, который помогает доставлять жизненно важные грузы для борьбы с COVID-19.

Часть этих рейсов пять самолетов Ан-124-100 Руслан выполняют задачу по программе стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и ЕС.

Ан-225 с максимальной снаряженной массой 640 тонн является самым тяжелым самолетом в мире. Для сравнения: третий по грузоподъемности (после Ан-124) американский военно-транспортный самолет C-5 Galaxy имеет максимальную снаряженную массу 381 тонна. Самолету Мрия принадлежит 240 мировых рекордов.

В то же время в Киев из ОАЭ прибыл самолет со 113 украинцами и гуманитаркой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet