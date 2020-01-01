Врач назвал сроки окончания пандемии в Украине

Врач утверждает, что самым реалистичным сценарием завершения пандемии станет формирование иммунитета у 70% населения.

Появился прогноз по окончанию пандемии коронавируса в Украине, который озвучил врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший председатель Центра общественного здоровья Владимир Курпита, пишет Главред.

По его словам, самый реалистичный сценарий завершения пандемии коронавируса – это формирование иммунитета у 70% населения. Это произойдет или после перенесенной болезни, или после применения вакцины.

"Если вакцина будет создана, то на иммунизацию такого большого количества людей уйдут два или два с половиной года. Если же вакцина в силу разных обстоятельств не будет создана, то элемент формирования собственного природного иммунитета продлится до трех лет. И где-то через три с половиной года мы сможем вздохнуть и сказать, что прошли этот этап", - рассказал врач.

Эпидемиолог добавил, что на смену коронавирусу может появиться новая инфекция.

"Новые вирусы и бактерии будут обязательно появляться. Своей деятельностью человек нарушает экосистему. Глобальное потепление, загрязнение атмосферы и почвы, освоения новых мест - это те факторы, которые приводят к появлению новых вирусов. Коронавирус - это маленький колокольчик, что впереди нас могут ждать значительно более страшные ситуации. Поэтому очень важно, чтобы человечество вынесло из этой пандемии уроки", - резюмировал эксперт.

Как сообщалось, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине может и не наступить.

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