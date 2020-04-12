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Показатель выздоровления от COVID превысил число умерших - МОЗ

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За прошлые сутки от коронавируса выздоровели еще десять человек. Общее число выздоровевших с начала пандемии - 89 человек.
Число выздоровевших растет
Число выздоровевших растет
пресс-служба МОЗ
По состоянию на 12 апреля показатель выздоровления от COVID в Украине второй день подряд превышает число умерших, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на онлайн-брифинге.
 
По его словам, за минувшие сутки выздоровели еще десять человек. Таким образом, число тех, кто вылечился от коронавируса, достигло 89.
 
"Показатель выздоровления уже второй день превышает количество людей, которые умерли", - добавил Ляшко.
 
Как сообщалось, за последние сутки прирост в Украине инфицированных коронавирусом - 266 человек. Всего зараженных 2777 граждан.
 
В то же время недавно глава МОЗ сообщил, что Украина на пике заболевания коронавирусом. 

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Теги: пандемия, Ляшко, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
В0ЛАНД    12.04.2020, 11:04
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