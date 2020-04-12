Показатель выздоровления от COVID превысил число умерших - МОЗ

За прошлые сутки от коронавируса выздоровели еще десять человек. Общее число выздоровевших с начала пандемии - 89 человек.

По состоянию на 12 апреля показатель выздоровления от COVID в Украине второй день подряд превышает число умерших, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на онлайн-брифинге.

По его словам, за минувшие сутки выздоровели еще десять человек. Таким образом, число тех, кто вылечился от коронавируса, достигло 89.

"Показатель выздоровления уже второй день превышает количество людей, которые умерли", - добавил Ляшко.

Как сообщалось, за последние сутки прирост в Украине инфицированных коронавирусом - 266 человек. Всего зараженных 2777 граждан.

В то же время недавно глава МОЗ сообщил, что Украина на пике заболевания коронавирусом.