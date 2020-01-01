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В ВСУ снова рост заболевших коронавирусом

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На изоляции во ВСУ находятся 180 человек. Один военнослужащий выздоровел, еще один умер от COVID.
Число заболевших уже 18 человек
Число заболевших уже 18 человек
Пресс-служба президента Украины
По состоянию на утро 12 апреля коронавирусную инфекцию нашли у 18 служащих в Вооруженных силах Украины,  говорится в сообщении командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.
 

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Сообщается, что в армии зарегистрировано 18 случаев заболевания COVID-19, один человек уже выздоровел и один умер.
 
“На изоляции (в том числе самоизоляция) - 180 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 20 человек“, - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что, как правило, коронавирус распространяется при эпизодических встречах с близкими, которые не входят в круг лиц, с которыми заболевшие живут или ежедневно общаются.
 
Как сообщалось, в зоне ООС среди военных провели 500 тестов на коронавирус.

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Теги: ВСУ, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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