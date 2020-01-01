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Минздрав назвал ключевые симптомы COVID

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По словам главного санитарного врача - температура, кашель и затрудненное дыхание это главные симптомы заражения.
Кашель и температура являются главными симптомами
Кашель и температура являются главными симптомами
 
В Украине анализ на коронавирус проводят людям с его симптомами, контактирующим с больными COVID, а также  вернувшимся из-за границы гражданам, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на онлайн-брифинге.
 
"Сейчас на коронавирусную болезнь проверяют всех людей, имеющих симптомы. Критичны три симптома - это температура, кашель и затрудненное дыхание. У этих людей 100 процентов забирается материал для проведения исследований в виросологичних лабораториях", - отметил Ляшко.
 
По его словам, также забирается материал от людей контактных, от людей, больных коронавирусом, и у людей, которые путешествовали за пределы Украины и имеют симптомы  болезни.
 
Как сообщалось, по состоянию на воскресенье, 12 апреля, в Украине зафиксировано 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
 
Напомним, ученые заявили о новых симптомах коронавируса. В частности, у пациентов с тяжелым течением заболевания наблюдались проблемы с координацией, невнятная речь.

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Теги: Минздрав, Ляшко, анализ, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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