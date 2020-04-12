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На Донбассе погиб украинский военный

Комментариев: 1
Несмотря на большой христианский праздник - Вербное воскресенье, враг открыл огонь и убил военного ВСУ.
В результате атак ВСУ понесли потери
В результате атак ВСУ понесли потери
Getty Images
 
Сепаратисты на Донбассе в воскресенье, 12 апреля, обстреляли наших военных в Луганской области, в результате чего погиб один боец, говорится в пресс-центре операции Объединенных сил в Facebook.
 
Сообщается, что боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений Объединенных сил в Луганской области.
 
"К сожалению, в результате обстрела Украина потеряла одного своего мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя", - говорится в сообщении.
 
Как сообщалось, за сутки, 11 апреля, сепаратисты ранили троих украинских военных.
 
А 9 апреля враг 21 раз атаковал ВСУ. Тогда один наш военный погиб в результате вражеского обстрела, еще двое получили ранения.

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Теги: донбасс, сепаратисты, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Vixerunt    12.04.2020, 12:31
Оценка:  +5
Vixerunt
а при чём тут православный праздник и Северные вурдалаки которые сидят по ту сторону окопов; к ДНР должны быть приняты такие же анти-террорист. меры как и для Алькаиды.
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