На Донбассе погиб украинский военный

Несмотря на большой христианский праздник - Вербное воскресенье, враг открыл огонь и убил военного ВСУ.

Сепаратисты на Донбассе в воскресенье, 12 апреля, обстреляли наших военных в Луганской области, в результате чего погиб один боец, говорится в пресс-центре операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений Объединенных сил в Луганской области.

"К сожалению, в результате обстрела Украина потеряла одного своего мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя", - говорится в сообщении.

А 9 апреля враг 21 раз атаковал ВСУ. Тогда один наш военный погиб в результате вражеского обстрела, еще двое получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet