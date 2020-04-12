Ляшко озвучил новую дату пика пандемии в Украине

Несмотря на прогнозы, главный санврач отметил, что новый вид возбудителя может повести себя неожиданно.

Замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что пик коронавируса в Украине ожидается в пятницу, 17 апреля, пишет Lb.ua.

Читай также: Минздрав назвал ключевые симптомы COVID При этом если в стране будут придерживаться ограничительных норм, то пик заболевания COVID пройдет на невысоких показателях. При этом если в стране будут придерживаться ограничительных норм, то пик заболевания COVID пройдет на невысоких показателях.

По его словам, Украинe и мир спасет "волшебный пендель".

"Ожидается, что он (пик коронавируса - Ред.) будет 17 апреля. Но динамика может быть разная. Это новый вид возбудителя, он может повести себя неожиданно ", - отметил Ляшко.

Главный санврач добавил, что украинская сторона накладывает свой сценарий на тот сценарий, который был в европейских странах.

"... четко видим, что благодаря тому, что ввели превентивные меры, от ста до тысячи случаев мы шли больше дней, чем, например, Италия. От тысячи до десяти тысяч тоже идем медленнее, увидим, как дойдет", - заявил он.