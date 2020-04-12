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Ляшко озвучил новую дату пика пандемии в Украине

Комментариев: 11
Несмотря на прогнозы, главный санврач отметил, что новый вид возбудителя может повести себя неожиданно.
Пик пандемии ожидается на 17 число
Пик пандемии ожидается на 17 число
пресс-служба МОЗ
Замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что пик коронавируса в Украине ожидается в пятницу, 17 апреля, пишет Lb.ua.
 

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При этом если в стране будут придерживаться ограничительных норм, то пик заболевания COVID пройдет на невысоких показателях.
 
По его словам, Украинe и мир спасет "волшебный пендель".
 
"Ожидается, что он (пик коронавируса - Ред.) будет 17 апреля. Но динамика может быть разная. Это новый вид возбудителя, он может повести себя неожиданно ", - отметил Ляшко.
 
Главный санврач добавил, что украинская сторона накладывает свой сценарий на тот сценарий, который был в европейских странах.
 
"... четко видим, что благодаря тому, что ввели превентивные меры, от ста до тысячи случаев мы шли больше дней, чем, например, Италия. От тысячи до десяти тысяч тоже идем медленнее, увидим, как дойдет", - заявил он.
 
 
После этого Виктор Ляшко заявлял, что пика COVID В Украине может и не быть.
 

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Теги: пандемия, Ляшко, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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Негорро    12.04.2020, 14:04
Оценка:  -21
Негорро
Реально рассмешил этот козёл!
meglj    12.04.2020, 13:55
Оценка:  -1
meglj
это брат асада
Мистериокс    12.04.2020, 13:53
Оценка:  -20
Мистериокс
Пиздит!
Noblesse_obliger    12.04.2020, 13:40
Оценка:  +10
Noblesse_obliger
Что это Лошко свистит???
ЗаелоПластинку    12.04.2020, 13:29
Оценка:  +10
ЗаелоПластинку
Сегодня туева хуча клиентов УПЦ МП, дочерней компании ЗАО "РПЦ" пошла в офис фирмы (они по невежеству своему это церковью называют), поэтому есть вероятность резкой вспышки. Надеюсь, я ошибаюсь.
ЗаелоПластинку    12.04.2020, 13:31
Оценка:  +8
ЗаелоПластинку
Очень показательно - Эпифаний призывает оставаться дома даже на пасху, а эти кричат, что в эпидемию нужно идти на причастие. Ищите за их рясами чертовы копыта.
ЗаелоПластинку    12.04.2020, 13:29
Оценка:  +10
ЗаелоПластинку
Сегодня туева хуча клиентов УПЦ МП, дочерней компании ЗАО "РПЦ" пошла в офис фирмы (они по невежеству своему это церковью называют), поэтому есть вероятность резкой вспышки. Надеюсь, я ошибаюсь.
alexgr    12.04.2020, 13:28
Оценка:  -10
alexgr
спасибо, поржал.... Кто это назначил?
ArtGroup    12.04.2020, 13:22
Оценка:  +7
ArtGroup
Аваков ему нашептывает??
В0ЛАНД    12.04.2020, 13:21
Оценка:  -21
В0ЛАНД
А 16 апреля скажет что пик будет 24.А 24 скажет что пик будет 30.А 30 скажет что пик будет 7...И так до осени.А может и до Нового года.
njkzy_c    12.04.2020, 13:13
Оценка:  +12
njkzy_c
День назад это Ляшко говорило, что пика вообще не будет.
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