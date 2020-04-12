Больше 80% жертв COVID имели сопутствующие заболевания

Речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете, новообразованиях и так далее.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что 82% умерших после коронаавируса имели сопутствующие заболевания, о чем стало известно в ходе онлайн-брифинга.

"Анализируя динамику смертности, 82% имели сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. В некоторых лиц были объединены заболевания. Все это после присоединения к этим хроническим болезням коронавирусной болезни приводит к тому, что мы отмечаем осложнения, которые являются несовместимые с жизнью", - сказал Ляшко.

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