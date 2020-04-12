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Больше 80% жертв COVID имели сопутствующие заболевания

Комментариев: 1
Речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете, новообразованиях и так далее.
Большинство умерших имели сопутствующие заболевания
Большинство умерших имели сопутствующие заболевания
 
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что 82% умерших после коронаавируса имели сопутствующие заболевания, о чем стало известно в ходе онлайн-брифинга.
 
"Анализируя динамику смертности, 82% имели сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. В некоторых лиц были объединены заболевания. Все это после присоединения к этим хроническим болезням коронавирусной болезни приводит к тому, что мы отмечаем осложнения, которые являются несовместимые с жизнью", - сказал Ляшко.
 
Как сообщалось, ранее Виктор Ляшко озвучил три ключевых симптомы коронавируса.
 
Еще Корреспондент писал, что по состоянию на воскресенье, 12 апреля, в Украине зафиксировано 2777 случаев коронавирусной болезни.

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Теги: Минздрав, Ляшко, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Простакк    12.04.2020, 13:41
Оценка:  -19
Простакк
Урод тупой,а у кого в нашей недостране нет"сопутствующих заболеваний"?У детей до 5 лет разве что.При ужасной экологии и наличии всякой гадости в продуктах питания,которые продуктами сложно называть,подавляющее большинство населения в группе риска.
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