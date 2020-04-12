COVID будет атаковать Украину циклически - Ляшко

Главный санврач Виктор Ляшко предполагает, что коронавирусная инфекция будет атаковать страну циклически.

Коронавирус в Украине станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически, о чем сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью lb.ua.

Главный санврач не уверен, что после окончания карантина начнется вторая волна коронавируса, но до октября все страны уже будут "подготовлены совсем иначе".

"Почему я говорю об октябре - по моему личному мнению, коронавирусная болезнь все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически", - отметил он.

Также Ляшко отметил, что медики и ученые будут наблюдать за мутациями COVID-19.

"Если мы будем иметь стойкий иммунитет к этому вирусу, и мутации не будут вызывать болезнь - это один вариант развития событий. Если каждая новая мутация будет приводить к возникновению новой болезни, что ж, тогда нам придется жить в новых биологических реалиях", - подчеркнул санврач.

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