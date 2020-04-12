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В Киеве от коронавируса умер монах

Комментариев: 1
Архимандрит Киево-Печерской лавры умер от Covid-19.
Монах Киево-Печерской лавры умер от коронавируса
Монах Киево-Печерской лавры умер от коронавируса
lavra.ua

В Киеве умер монах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий. Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на источники в среде УПЦ (МП).

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“Умер от коронавируса монах из Киево-Печерской лавры, архимандрит Нектарий, который был выдающимся духовным отцом“, - сообщил источник.

Также стало известно, что настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел, у которого ранее заподозрили Covid-19, из-за ухудшения самочувствия госпитализирован в Александровскую больницу. До сих пор, по информации СМИ, он находился на самоизоляции.

Напомним, ранее стало известно, что коронавирус обнаружили в 26 монахов Киево-Печерской лавры.

4 апреля на официальном сайте Киево-Печерской лавры появилось объявление, что она оперативно закрывается на карантин. И все службы отныне будут проводиться исключительно в закрытом режиме без допуска верующих.

В тот же день появилось сообщение, что “для предотвращения вспышки эпидемии, вызванной вирусом Covid-19, братия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры провела тестирование на наличие заболевания“.

Напомним, ранее сообщалось, что две трети служителей Киево-Печерской лавры подхватили COVID-19.

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Теги: коронавирус, монах, Киево-Печерская Лавра
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Комментариев (1)
Негорро    12.04.2020, 14:09
Оценка:  -24
Негорро
Ебифанию приготовиться!
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